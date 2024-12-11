Η Μέγκαν Φοξ, έγκυος στο 4ο παιδί της, χώρισε με τον Machine Gun Kelly, καθώς τον «έπιασε στα πράσα» να στέλνει μηνύματα σε άλλες γυναίκες, όπως γράφει η «Daily Mail». Η διάσημη ηθοποιός κουράστηκε από τη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Η 38χρονη Megan Fox χώρισε μετά από πέντε χρόνια σχέσης με τον Machine Gun Kelly, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker. Η σταρ, σύμφωνα με το μέσο, αποφάσισε να τελειώσει τη συγκεκριμένη σχέση μόλις λίγες εβδομάδες αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί.

«Η Μέγκαν, απλά, είχε τελειώσει με όλα αυτά», δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον της ηθοποιού. «Είχε τελειώσει με τη συμπεριφορά του και τον τρόπο που της φερόταν. Όταν έμεινε έγκυος, νόμιζε ότι αυτό σήμαινε ότι θα έμενε μαζί του ό,τι κι αν γινόταν, αλλά αυτό δεν ισχύει.

Το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο της Μέγκαν αυτή τη στιγμή είναι το αγέννητο μωρό της και δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεγαλώσει μόνη της το παιδί. Τον έχει αφήσει και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται να είναι οριστικός ο χωρισμός. Οι φίλοι της την υποστηρίζουν ολόψυχα και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να τον αντιπαθούν πραγματικά», πρόσθεσε.

Ένας άλλος άνθρωπος που μίλησε στο μέσο τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι δυο τους είναι σαν σαπουνόπερα. «Είναι σαν μια σχέση που δεν τελειώνει ποτέ στο λύκειο. Για εβδομάδες και μήνες, όλα ήταν μια χαρά, αλλά όταν τσακώνονται, είναι όλα ή τίποτα. Η κατάσταση χειροτέρεψε κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών. Είναι πεπεισμένη ότι ο σύντροφός της την απατά ή την έχει απατήσει. Τον έχει κατηγορήσει ότι στέλνει μηνύματα σε άλλες γυναίκες και αν αυτό δεν έχει οδηγήσει σε σωματική απιστία, είναι συναισθηματική απιστία στα μάτια της».

Η Μέγκαν Φοξ είναι, περίπου, έξι μηνών έγκυος και πρόκειται να υποδεχτεί το παιδί τους τον Μάρτιο. Το ζευγάρι λέγεται ότι χώρισε πριν από δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης, όταν εκείνη βρήκε φωτογραφίες και μηνύματα στο τηλέφωνο του MGK.

Πηγή: skai.gr

