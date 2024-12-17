Λογαριασμός
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Αναληθή όσα γράφουν για τον χωρισμό μου με τον Σπύρο Μαρτίκα» 

To ζευγάρι είχε γνωριστεί στο Survivor και είχε σοβαρή σχέση για αρκετό διάστημα - «Δεν αφορά κανέναν για ποιον λόγο χώρισα εγώ και ο Σπύρος»

Βρισηίδα Ανδριώτου για Σπύρο Μαρτίκα: «Είμαστε μια χαρά, η σχέση μας είναι πολύ εντάξει»

Για τον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα και τα όσα έχουν ακουστεί μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου. To ζευγάρι είχε γνωριστεί στο Survivor και είχε σοβαρή σχέση για αρκετό διάστημα – μάλιστα συγκατοικούσαν. 

«Λένε ότι το κάνουμε για τη δημοσιότητα – ναι, είχαμε ανάγκη να χωρίσουμε, πιο πριν δεν μας παίζανε τα κανάλια, έπρεπε να χωρίσουμε για αυτό. Ο καθένας λέει ότι του κατέβει χωρίς να ισχύει» είπε γελώντας στις κάμερες. 

«Είναι αναληθή όσα γράφουν για τον χωρισμό μου. Δεν αφορά κανέναν για ποιον λόγο χώρισα εγώ και ο Σπύρος, απλά δεν τους νοιάζει», δήλωσε η Βρισηίδα

«Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη αλλά δεν έχει γίνει κάτι κακό, δεν έχουμε μαλώσει.  Με τον Σπύρο είμαστε σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, είμαστε μια χαρά, η σχέση μας είναι πολύ εντάξει» είπε η πρώην παίκτρια του Survivor. 

