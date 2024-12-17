Βρισηίδα Ανδριώτου για Σπύρο Μαρτίκα: «Είμαστε μια χαρά, η σχέση μας είναι πολύ εντάξει»

Για τον χωρισμό της από τον Σπύρο Μαρτίκα και τα όσα έχουν ακουστεί μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου. To ζευγάρι είχε γνωριστεί στο Survivor και είχε σοβαρή σχέση για αρκετό διάστημα – μάλιστα συγκατοικούσαν.

«Λένε ότι το κάνουμε για τη δημοσιότητα – ναι, είχαμε ανάγκη να χωρίσουμε, πιο πριν δεν μας παίζανε τα κανάλια, έπρεπε να χωρίσουμε για αυτό. Ο καθένας λέει ότι του κατέβει χωρίς να ισχύει» είπε γελώντας στις κάμερες.

«Είναι αναληθή όσα γράφουν για τον χωρισμό μου. Δεν αφορά κανέναν για ποιον λόγο χώρισα εγώ και ο Σπύρος, απλά δεν τους νοιάζει», δήλωσε η Βρισηίδα

«Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη αλλά δεν έχει γίνει κάτι κακό, δεν έχουμε μαλώσει. Με τον Σπύρο είμαστε σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία, είμαστε μια χαρά, η σχέση μας είναι πολύ εντάξει» είπε η πρώην παίκτρια του Survivor.



Πηγή: skai.gr

