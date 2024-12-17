Jennifer Lopez: Δημοσιογράφος της πήρε συνέντευξη και έκανε σχόλιο για την ηλικία της

Η Τζένιφερ Λόπεζ έπαθε σοκ όταν ένας δημοσιογράφος έκανε σχόλιο για την ηλικία της κατά τη διάρκεια της προβολής της τελευταίας της ταινίας «Unstoppable». Η 55χρονη καλλιτέχνιδα συζητούσε με τον Clayton Davis, συντάκτη του «Variety», όταν εκείνος την ειρωνεύτηκε για την ηλικία της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία Selena», είπε σε ένα απόσπασμα που μοιράστηκε το TMZ, αναφερόμενος στον ρόλο της στη βιογραφική ταινία του 1997, για την Selena Quintanilla-Pérez.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε 30 χρόνια θα κάνουμε μια αναδρομική έκθεση και θα είσαι 60 χρόνων μέχρι τότε, που είναι...», είπε, ενώ η Λόπεζ απάντησε εμβρόντητη: «Ουάου».

Η σταρ δεν φάνηκε να προσβάλλεται, καθώς στράφηκε προς το κοινό και είπε ότι ήθελε να το ευχαριστήσει που ήταν μαζί της για πολύ καιρό. «Τι ταξίδι ήταν αυτό», ανέφερε η Λόπεζ, «και ειλικρινά αισθάνομαι ότι τα καλύτερα έρχονται».

Η καλλιτέχνιδα απευθυνόμενη στο κοινό είπε: «Αυτού του είδους οι ρόλοι σε αλλάζουν. Σου έρχονται σε στιγμές της ζωής σου που τους χρειάζεσαι και σε βοηθούν να αναπτυχθείς και σε θεραπεύουν κατά κάποιον τρόπο», πρόσθεσε.

Η Λόπεζ και ο Ντέιβις γνωρίζονται μεταξύ τους, καθώς ο ίδιος της είχε πάρει συνέντευξη στο παρελθόν για το podcast «Awards Circuit».

Η ηθοποιός έδειχνε απίστευτη με ένα διάφανο πουκάμισο και ένα γαλάζιο σύνολο, καθώς προωθούσε την ταινία παραγωγής του πρώην συζύγου της, Ben Affleck.

