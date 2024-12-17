Η Gigi Hadid αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να «αναβαθμίσει» τον εξωτερικό χώρο στο κομψό διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, επειδή υπήρχαν αρουραίοι. Σε συνέντευξή της στο «Architectural Digest», το 29χρονο μοντέλο μίλησε για το ακίνητο στο Μανχάταν που αγόρασε το 2018.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης το διάσημο μοντέλο ρωτήθηκε: «Ποιο είναι ένα πράγμα που θα ήθελες να μπορούσες να αλλάξεις στο σπίτι σου;», γεγονός που την οδήγησε στο να αναφέρει το πρόβλημα με τα τρωκτικά.

«Ο εξωτερικός μου χώρος στη Νέα Υόρκη ανανεώνεται λίγο, επειδή είχαμε πρόβλημα με τους αρουραίους στη Νέα Υόρκη και ορισμένα από τα αρχικά σχέδια του χώρου δεν μας βοηθούσαν», εξήγησε, πριν προσθέσει: «Οπότε αυτό είναι που περιμένω με ανυπομονησία».

Η Gigi αγόρασε το σπίτι της αξίας 5,82 εκατ. δολαρίων σε ένα κτίριο στο NoHo που σχεδιάστηκε από την Annabelle Selldorf πριν από έξι χρόνια. Ευτυχώς για το διάσημο μοντέλο φαίνεται ότι το εσωτερικό του διαμερίσματός της είναι ασφαλές και χωρίς αρουραίους, καθώς επιβεβαίωσε ότι μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης και Πενσυλβάνια.

Αναφερόμενη στον αγαπημένο της χώρο, η Gigi είπε ότι εκείνη και η τετράχρονη κόρη της, Khai, έχουν ένα δωμάτιο τέχνης «που είναι πραγματικά ξεχωριστό για εμάς».

«Είναι ένα δωμάτιο χειροτεχνίας. Υπάρχει ένας τοίχος εκεί μέσα που είναι ο τοίχος στον οποίο επιτρέπεται να ζωγραφίζει μέσα στο σπίτι», εξήγησε η Gigi. Η σταρ της μόδας, η οποία είναι σε σχέση με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, Bradley Cooper, μίλησε επίσης για το πώς της αρέσει να τελειώνει μια βραδιά.

«Θεωρώ ότι το τελετουργικό μου για ύπνο είναι η ώρα που η κόρη μου πέφτει για ύπνο. Λατρεύω την ησυχία και απολαμβάνω να είμαι μόνη μου και να τελειώνω με πράγματα, όπως emails και ό,τι άλλο που δεν πρόλαβα εκείνη την ημέρα. Οπότε απλά χαλαρώνω», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

