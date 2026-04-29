Μεγάλη επιστροφή για την Αριάνα Γκράντε – Νέο άλμπουμ και αλλαγές στην καριέρα της

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη μουσική μετά από μια περίοδο σχετικής αποχής.

Η 32χρονη ποπ σταρ, που είχε ήδη αρχίσει να «προϊδεάζει» το κοινό της για το νέο της πρότζεκτ μέσα στον μήνα, αποκάλυψε επίσημα τον τίτλο, την ημερομηνία κυκλοφορίας και το πρώτο οπτικό υλικό. «Petal 7.31», έγραψε στη λεζάντα ανάρτησής της στο Instagram, συνοδεύοντας μια ασπρόμαυρη κοντινή φωτογραφία όπου χαμογελά, με τα μαλλιά της να πέφτουν στο πρόσωπό της.

Μέσα από τα Instagram Stories, η τραγουδίστρια μοιράστηκε και τον σύνδεσμο προπαραγγελίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους θαυμαστές της να αποκτήσουν διάφορες εκδόσεις του άλμπουμ, όπως υπογεγραμμένο βινύλιο «Petal translucent pearly white LP», CD, αλλά και άλλες συλλεκτικές εκδόσεις.

Ariana Grande announces a new album after a two-year hiatus from music and a shock career update https://t.co/m5AuL84cxi — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 28, 2026

Το τελευταίο διάστημα, η τραγουδίστρια είχε αρχίσει να δίνει μικρές «γεύσεις» από τη νέα της καλλιτεχνική περίοδο, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από πρόβες και στούντιο ηχογραφήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προηγούμενο άλμπουμ της, «Eternal Sunshine», κυκλοφόρησε το 2024 και περιλάμβανε το δυναμικό single «Yes, And?». Έκτοτε, η καριέρα της επικεντρώθηκε κυρίως στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», που κυκλοφόρησε σε δύο μέρη και απέσπασε θετικές κριτικές.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αριάνα Γκράντε είχε αιφνιδιάσει τους θαυμαστές της, ανακοινώνοντας ότι η επερχόμενη περιοδεία της για την προώθηση του «Eternal Sunshine» θα είναι η τελευταία για το προσεχές μέλλον.

Όπως εξήγησε, η ποπ καριέρα της είχε «κατακλύσει» τη ζωή της και επιθυμεί πλέον να δώσει προτεραιότητα και σε άλλες δημιουργικές της αναζητήσεις. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό στην περιοδεία, την οποία χαρακτήρισε ως «ένα τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο, προς το παρόν».

Σε συνέντευξή της στο podcast «Good Hang» με την Amy Poehler, ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτή τη μικρή περιοδεία, αλλά πιστεύω ότι ίσως να μην ξανασυμβεί για πολύ, πολύ καιρό». Η περιοδεία της θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, αποτελώντας την πρώτη της μεγάλη περιοδεία μετά από επτά χρόνια, με εμφανίσεις σε ΗΠΑ και Καναδά, πριν μεταφερθεί στο O2 Arena στο Λονδίνο για δέκα βραδιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.