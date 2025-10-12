Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαζί και ερωτευμένοι Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό - Οι φωτογραφίες που τους πρόδωσαν

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει αγκαλιές στο κατάστρωμα του πολυτελούς γιοτ της τραγουδίστριας  στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα

Τριντό Κέιτι Πέρι

Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας, η Mail on Sunday επιβεβαιώνει ότι η γνωστή τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έχουν σχέση.

Μάλιστα, οι δυο τους που δεν κρύβουν τον έρωτά τους, απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φέρεται να τραβήχτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει αγκαλιές στο κατάστρωμα του πολυτελούς γιοτ της τραγουδίστριας.

Πάντως, και οι δύο πλευρές αποφεύγουν μέχρι στιγμής οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο γύρω από το θέμα. 

Οι φήμες για ειδύλλιο μεταξύ των δύο είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν ιδιαιτέρως στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ. Παρόλα αυτά, αμφότεροι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό σχέση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark