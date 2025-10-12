Μετά από εβδομάδες έντονης φημολογίας, η Mail on Sunday επιβεβαιώνει ότι η γνωστή τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό έχουν σχέση.

Μάλιστα, οι δυο τους που δεν κρύβουν τον έρωτά τους, απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φέρεται να τραβήχτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει αγκαλιές στο κατάστρωμα του πολυτελούς γιοτ της τραγουδίστριας.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Πάντως, και οι δύο πλευρές αποφεύγουν μέχρι στιγμής οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο γύρω από το θέμα.

Οι φήμες για ειδύλλιο μεταξύ των δύο είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν ιδιαιτέρως στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ. Παρόλα αυτά, αμφότεροι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

