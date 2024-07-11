«Severance»: Τον Ιανουάριο η 2η σεζόν της σειράς

Οι εργαζόμενοι της «Lumon Industries» επιστρέφουν στα πόστα τους καθώς το Apple TV+ κυκλοφόρησε ένα teaser αποκαλύπτοντας την πρεμιέρα της 2η σεζόν της σειράς «Severance», του Νταν Έρικσον.

Το σύντομο κλιπ μεταφέρει τους θαυμαστές στο εμβληματικό ασανσέρ της εταιρείας όπου ο Mark Scout και οι συνάδελφοί του έχουν υποβληθεί στη διαδικασία του «Severance» δηλαδή του διαχωρισμού, όπου απομονώνεται η μνήμη τους στον εργασιακό χώρο από την προσωπική τους ζωή, όπως αναφέρει το Variety.

Like you never left.



Severance returns 1.17.25 pic.twitter.com/VfusmJ3k4s — Apple TV (@AppleTV) July 10, 2024

Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια που θα κυκλοφορούν από ένα κάθε εβδομάδα.

Σύμφωνα με την Apple, «ο Mark και οι φίλοι του μαθαίνουν τις ολέθριες συνέπειες του να παίζεις με το φράγμα της αποχώρησης, οδηγώντας τους σε πιο σκοτεινά μονοπάτια».

Τα νέα επεισόδια θα επανασυνδέσουν τους αρχικούς πρωταγωνιστές Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken και Patricia Arquette, με την Sarah Bock και τους Gwendoline Christie, Bob Balaban και Merritt Wever.

Η δεύτερη σεζόν του «Severance», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Apple TV+ στις 17 Ιανουαρίου του 2025 ενώ το τελευταίο επεισόδια θα είναι διαθέσιμο στις 21 Μαρτίου του ίδιου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

