Μπορεί η Ισπανία να αποτελεί την βάση του εδώ και πολλά χρόνια, αλλά για τον Έντι Ταβάρες το… αίμα νερό δεν γίνεται.

Ο σέντερ της Ρεάλ πανηγύρισε την ισοπαλία που πήρε η εθνική ομάδα της πατρίδας του, το Πράσινο Ακρωτήρι, από την «φούρια ρόχα», στη μεγάλη έκπληξη των πρώτων ημερών του Μουντιάλ.

«Δεν ξέρω πού είναι το 8-0 που λέγατε, αλλά προτιμώ το 0-0. Επειδή σας αγαπώ πολύ», έγραψε στο X ο Ταβάρες συνοδεύοντας-προς αποφυγή παρεξήγησης-την ανάρτησή του με μια σημαία της Ισπανίας και μια καρδιά.

Nose donde están los 8-0 👀

Pero prefiero 0-0 Porque os quiero mucho 🇪🇸❤️ — Edy Tavares (@waltertavares22) June 15, 2026

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