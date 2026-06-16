Μπορεί η Ισπανία να αποτελεί την βάση του εδώ και πολλά χρόνια, αλλά για τον Έντι Ταβάρες το… αίμα νερό δεν γίνεται.
Ο σέντερ της Ρεάλ πανηγύρισε την ισοπαλία που πήρε η εθνική ομάδα της πατρίδας του, το Πράσινο Ακρωτήρι, από την «φούρια ρόχα», στη μεγάλη έκπληξη των πρώτων ημερών του Μουντιάλ.
«Δεν ξέρω πού είναι το 8-0 που λέγατε, αλλά προτιμώ το 0-0. Επειδή σας αγαπώ πολύ», έγραψε στο X ο Ταβάρες συνοδεύοντας-προς αποφυγή παρεξήγησης-την ανάρτησή του με μια σημαία της Ισπανίας και μια καρδιά.
Nose donde están los 8-0 👀— Edy Tavares (@waltertavares22) June 15, 2026
Pero prefiero 0-0 Porque os quiero mucho 🇪🇸❤️
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