Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία, μετά την επίσημη έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας την ίδια ημέρα, επισήμανε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ είναι το ένα και το αυτό» επέμεινε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει στρατεύματα στον Λίβανο «όσο χρειαστεί», παρά το γεγονός ότι οι μεσολαβητές και το Ιράν λένε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει εκεχειρία στη σύγκρουση εκεί μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Κατά την άποψή μας, τα δύο μέρη αυτού του μνημονίου είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ από τη μία πλευρά, και το Ιράν και η Χεζμπολάχ από την άλλη», επισήμανε ο Αραγτσί.

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Ο Ιρανός υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια ή φάσεις.

Το πρώτο στάδιο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και η ανοικοδόμηση μετά τον βομβαρδισμό των υποδομών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιλυθούν σε μια τελική συμφωνία, πρόσθεσε.

Η προειδοποίηση του Ιρανού ΥΠΕΞ ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή του Λιβάνου ως παραβίαση του μνημονίου κατανόησης στέλνει μήνυμα στην Ουάσινγκτον «ότι η ευθύνη βαρύνει τις ΗΠΑ για να διασφαλίσουν ότι ασκούν επαρκή επιρροή στους Ισραηλινούς», σχολίασε ο αναλυτής Άλεξ Σιρς που μίλησε στο Al Jazeera.

Παρότι οι ΗΠΑ έχουν επιλογές να επηρεάσουν την ισραηλινή δράση, όπως η αναστολή της στρατιωτικής ή πολιτικής βοήθειας, «το αν ο Τραμπ είναι πρόθυμος να το κάνει αυτό δημόσια μένει να φανεί», δήλωσε ο Scheers.

«Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη απειλή για τις διαπραγματεύσεις που προχωρούν είναι η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα» στον Λίβανο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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