Μαρινέλλα: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 4 μήνες - Πότε επιστρέφει στο σπίτι της;

Να μετά από καιρό και μάλιστα ευχάριστα υπάρχουν για τη Μαρινέλλα η οποία περίπου 4 μήνες μετά την κατάρρευσή της στο Ηρώδειο και τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο φαίνεται πως παίρνει εξιτήριο.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Super Kατερίνα, η 86χρονη ερμηνεύτρια που υπέστη σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ολοκλήρωσε τις θεραπείες της και ο κίνδυνος για την υγεία της έχει περάσει.

«Πριν από λίγες μέρες, οι γιατροί που την παρακολουθούν, είπαν στην κόρη της ότι πλέον είναι μονόδρομος και η Μαρινέλλα θα επιστρέψει σπίτι της. Οι θεραπείες έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και μέσα στις 2 επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της» ειπώθηκε στην εκπομπή.

Μάλιστα το θέμα μεταφοράς της σε κέντρο αποκατάστασης έχει «παγώσει».

Αυτό που προσπαθεί να διασφαλίσει η οικογένεια σύμφωνα με την εκπομπή είναι η πλήρης ιδιωτικότητα ώστε να μην υπάρχουν κανάλια την ημέρα του εξιτηρίου.

Πηγή: skai.gr

