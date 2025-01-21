Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η βαθιά της πίστη στον Άγιο Εφραίμ - «Πάω από παιδάκι»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πιστεύει βαθιά και το δηλώνει με κάθε ευκαιρία όπως αυτή που της δόθηκε σχολιάζοντας τη συνέντευξη της Σάσας Μπάστα. Η παρουσιάστρια του Happy Day έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Εφραίμ στην οποία αναφέρθηκε για άλλη μια φορά.

Να θυμίσουμε ότι η Σταματίνα έχει βαφτίσει τον γιο της με δύο ονόματα, Γιάννης - Εφραίμ για να τιμήσει τον Άγιο.

«Σας έχω πει ότι πάω από παιδάκι, ο Θέμης είναι δικηγόρος της Μονής εννοείται χωρίς αμοιβή και ο πατέρας του το ίδιο. Είναι ένα θαυματουργό μοναστήρι και ένας θαυματουργός Άγιος. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία για τα θαύματά του, είναι ένας από τους Αγίους που εμφανίζεται, τον έχουν δει ασθενείς στα νοσοκομεία και μακάρι πάντα οι άνθρωποι που βιώνουν θαύματα να έχουν πρόσβαση στον δημόσιο λόγο και να τα μοιράζονται γιατί συγκινείσαι και εσύ και κάπου ανατροφοδοτείται η "δεξαμενή" της πίστης σου.

Μου έλεγε η Ηγουμένη που έχω μια πολύ στενή σχέση ότι στη Ρουμανία υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί και έρχονται κάθε χρόνο εκατοντάδες πούλμαν για να τον προσκυνήσουν. Γιορτάζει 3 Ιανουαρίου, 5 Μαΐου και πάει για αγιοκατάταξη η μακαριστή ηγουμένη Μακαρία που βρήκε τη σορό του» είπε χαρακτηριστικά.

