Η Mariah Carey ανέβηκε στη σκηνή του Barclays Center, στο Μπρούκλιν, σηματοδοτώντας το τέλος της περιοδείας της «Christmas Time». Στο πλήθος βρίσκονταν πολλοί σταρ, ανάμεσά τους και η Rihanna, η οποία είχε μια χιουμοριστική αλληλεπίδραση με τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

«Η Μαράια Κάρεϊ υπογράφει το στήθος μου. Αυτό είναι επικό!», είπε η 36χρονη τραγουδίστρια σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Rihanna said A$AP Rocky told her to come to the front row and get Mariah Carey’s autograph 😂. Mariah even wanted her shades:



M: “Who has the shades? Can I buy them?”

R: “Yeah, you can have them. For free!” pic.twitter.com/jDzUoV1HJ9 — Fenty Headlines (@FentyHeadlines) December 18, 2024

Η θριαμβευτική επιστροφή της Mariah Carey ήρθε έπειτα από την ακύρωση τριών συναυλιών -στο Πίτσμπουργκ, στο Νιούαρκ της Νέας Υόρκης και στο Μπέλμοντ της Νέας Υόρκης- επειδή νοσούσε από γρίπη.

Η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε τον Αύγουστο την περιοδεία των 20 ημερών και πραγματοποίησε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Highland της Καλιφόρνια στις 6 Νοεμβρίου.

Φέτος, η τραγουδίστρια γιόρτασε την 30ή επέτειο του εορταστικού της άλμπουμ «Merry Christmas», στο οποίο περιλαμβάνεται το «All I Want for Christmas Is You». Στις 9 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης deluxe έκδοσης του δίσκου.

Το τραγούδι έχει πλέον κατακτήσει την κορυφή των charts σε περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και στέφθηκε επίσημα το 2023 από το Billboard ως το καλύτερο γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών με βάση τις εμπορικές επιδόσεις.

Η επιτυχία και η διαχρονική δύναμη του «All I Want for Christmas is You» είναι συγκλονιστική. Και τότε «γεννάται» το εξής ερώτημα: Πώς το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε τόσο συνώνυμο των Χριστουγέννων όσο και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης; Από τότε, η Carey συνεχίζει να βρίσκει νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατήσει το «All I Want for Christmas is You» στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.