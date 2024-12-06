Άγριος καυγάς ξέσπασε σε χριστουγεννιάτικη συναυλία της «βασίλισσας των Χριστουγέννων», Mariah Carey, στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Γυναίκες μαλλιοτραβήχτηκαν μεταξύ τους υπό τους ήχους του… «All I Want for Christmas Is You». Έπεσαν και μπουνιές...

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια μελαχρινή γυναίκα φαίνεται να σπρώχνει μία άλλη στην μπροστινή σειρά, με αποτέλεσμα να παραπατήσει. Στη συνέχεια, η ξανθιά γυναίκα ρίχνει το ποτό της στην άλλη, η οποία ανταποδίδει χτυπώντας την.

A fight occurring at Mariah Carey’s Christmas concert.



pic.twitter.com/i7zQ00GFR4 — Mr. Pop (@MrPopOfficial) December 5, 2024

«Πού είναι η ασφάλεια;», ακούγεται να φωνάζει ένα άτομο στο βάθος. Η καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε χριστουγεννιάτικη περιοδεία για τον εορτασμό της 30ης επετείου του άλμπουμ της «Merry Christmas» του 1994, με το «All I Want for Christmas Is You» να είναι το σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων.

Το «All I Want for Christmas is You», που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια, έχει μπει στο πάνθεον της χριστουγεννιάτικης διασκέδασης μαζί με τα «Blue Christmas», «Rockin’ Around the Christmas Tree» και «It’s the Most Wonderful Time of the Year».

LMAOOOOOOO! Y'all made it to the post. https://t.co/53bAOdrgYV — Nani ✨🏹✨ FernandaMeier.com (@lenubienne) December 5, 2024

Το τραγούδι ήταν μια σχετικά μέτρια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, φτάνοντας στο νούμερο 12 της λίστας ραδιοφωνικών τραγουδιών όλων των ειδών του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο (μπλοκαρισμένο από το Stay Another Day των East 17) και στην Ιαπωνία. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τέλος της ιστορίας. Αλλά το κομμάτι συνέχισε να επιστρέφει πιο δυνατό και πιο δημοφιλές κάθε περίοδο των γιορτών.

Το τραγούδι έχει πλέον κατακτήσει την κορυφή των charts σε περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και στέφθηκε επίσημα το 2023 από το Billboard ως το καλύτερο γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών με βάση τις εμπορικές επιδόσεις. Η επιτυχία και η διαχρονική δύναμη του «All I Want for Christmas is You» είναι συγκλονιστική. Και τότε «γεννάται» το εξής ερώτημα: Πώς το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε τόσο συνώνυμο των Χριστουγέννων όσο και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης; Από τότε, η Carey συνεχίζει να βρίσκει νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατήσει το «All I Want for Christmas is You» στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.