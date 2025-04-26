Μαρία Κωνσταντάρου: Τα οικονομικά προβλήματα, η έλλειψη προτάσεων και η απόπειρα βιασμού που δεν ξέχασε ποτέ

Η Μαρία Κωνσταντάρου είναι μια ηθοποιός που σίγουρα γνωρίζετε κι ας μη σας έρχεται ίσως αυτόματα το όνομά της αλλά αρκεί να ας πούμε πως ήταν η περιβόητη Ασημίνα στην υπέροχη ελληνική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη «Αχ αυτή η γυναίκα μου» ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε πάρα πολλές ελληνικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και είναι 91 ετών αλλά δεν της φαίνεται καθόλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στη Μένια Κούκου η ίδια δήλωσε πως ξαφνιάστηκε που τη θυμήθηκαν και την πήραν για συνέντευξη:

«Είμαι 91 χρονών αλλά το μυαλό μου είναι 20αρας. Όταν με πήρατε τηλέφωνο, είπα: Που με θυμήθηκαν; Είδαν πόσο χρονών είμαι, είπαν ότι αυτή όπου να ‘ναι θα τα τινάξει… ας έχουμε ένα φρέσκο υλικό» είπε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ζώντας απλά με μια σύνταξη:

«Πούλησα το σπίτι μου, πριν από εννιά χρόνια, τώρα το νοικιάζω. Αρχίσαμε το ενοίκιο με 350 ευρώ, σιγά σιγά το ανέβασαν και φτάσαμε στα 600 ευρώ. Μου μένουν λοιπόν 185 ευρώ τον μήνα για να ζήσω.

Θα ήθελα και γω να με δω ξανά στην τηλεόραση ή στο θέατρο, δεν μου κάνουν όμως προτάσεις. Μου είχε κάνει πρόταση το θέατρο Τέχνης, πριν από δύο χρόνια, μιλάγαμε περίπου δυο μήνες και όταν φτάσαμε στην αμοιβή μου έδιναν 800 ευρώ. Τα 800 ευρώ ο κύριος που κάνει την παραγωγή να τα δώσει στην παραδουλεύτρα του, όχι σε μένα».

Ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως η ίδια στον χώρο αντιμετώπισε πρόβλημα παρενόχλησης και μάλιστα σοβαρής αφού συνάδελφός της -που δεν κατονόμασε- αποπειράθηκε να τη βιάσει:

«Σε μια περίπτωση που ήμασταν τουρνέ, ανοίγει την πόρτα την οποία έχω κλειδώσει εγώ και χρησιμοποιεί την φωνή μια ηθοποιού. Καθώς εγώ λούζομαι στο νιπτήρα, με τις σαπουνάδες στα μαλλιά, κάνω έτσι και ανοίγω με το κλειδί. Νόμιζα ότι είναι αυτή και αυτή όμως μου έκανε βρωμιά. Με το που ανοίγω την πόρτα μπαίνει αυτός μέσα.

Ήταν η εποχή που φορούσαμε τα baby doll. Με ρίχνει κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσε να με βιάσει. Καθώς εγώ ήμουν ανάσκελα κάτω, έψαξα να βρω να πιάσω κάτι και έπιασα ένα παπούτσι με μεγάλο τακούνι. Του το κοπάνησα στο κεφάλι και έπαιζε μετά στην παράσταση με ένα καρούμπαλο».

