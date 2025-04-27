Λογαριασμός
Εντυπωσιακή πρεμιέρα Βig Brother στον ΣΚΑΪ: Τι είπε ο Πέτρος Λαγούτης- Οι 16 συγκάτοικοι

Οι 16 συγκάτοικοι μπαίνουν στο σπίτι του Big Brother- Η εντυπωσιακή έναρξη του show με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη- Ο διάλογος με τον «Μεγάλο αδελφό»

Πρεμιέρα Βig Brother στον ΣΚΑΪ: «Κανείς δεν περίμενε να με δει εδώ», είπε ο Πέτρος Λαγούτης

O μεγάλος αδελφός επέστρεψε στον ΣΚΑΪ με το «Big Brother», το εμβληματικό «ριάλιτι- φαινόμενο» να κάνει πρεμιέρα και πάλι στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

O Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό.

«Καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του Big Brother. Απόψε ξεκινά το απόλυτο παιχνίδι χαρακτήρων. Το Big Brother επιστρέφει. Ένα κοινωνικό πείραμα, και παιχνίδι στρατηγικής, αλλά πάνω από όλα ένας καθρέφτης», δήλωσε.

Το λόγο φυσικά πήρε και ο «Μεγάλος αδελφός» σχολιάζοντας στον Πέτρο πως... δεν περίμενε να τον δει στο σπίτι του.

«Κανείς δεν περίμενε να με δει εδώ», είχε πει προηγουμένως ο παρουσιαστής

«Γιατί το περίμενα εγώ;», του απάντησε ο Big Brother

Πηγή: skai.gr

