Το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο «Big Brother» έκανε πρεμιέρα δυναμικά το βράδυ της Κυριακής με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη.

Δεκαέξι συγκάτοικοι πήραν το κλειδί για το νέο σπίτι του «Big Brother» και έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο εντυπωσιακό πλατό, όπου τους υποδέχθηκε ο οικοδεσπότης της βραδιάς. Ο ενθουσιασμός, η συγκίνηση και οι πρώτες εκπλήξεις δεν έλειψαν, δίνοντας το στίγμα για μια σεζόν γεμάτη ένταση, ανατροπές και δυνατές στιγμές. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους παίκτες, που από εδώ και πέρα θα μοιράζονται την καθημερινότητά τους κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του “Μεγάλου Αδερφού”.

Η μυστική αποστολή

Ο παρουσιαστής ζήτησε από τον Γιώργο, τον πρώτο παίκτη που μπήκε στο σπίτι, να μεταβεί στο Μυστικό Δωμάτιο, όπου του δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξει δύο ακόμη παίκτες, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους υπόλοιπους συγκατοίκους. Οι λεπτομέρειες και η εξέλιξη της αποστολής θα αποκάλυπτε στη συνέχεια ο Big Brother, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγωνία στο σπίτι.

«Θα τους βλέπετε αλλά δεν θα σας βλέπουν. Δεν πρέπει να καταλάβουν οι συμπαίκτες σας την παρουσία σας», αποκάλυψε ο Big Brother.

Oι συγκινητικές στιγμές

Με έντονη συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, η γιαγιά του Νίκου Ζαφειράκη, ενός από τους παίκτες του «Big Brother», αγκάλιασε σφιχτά τον εγγονό της λέγοντας: «Πού είναι το παιδί μου; Αχ Νικολάκη μου! Έχω χάσει για λίγο το κουράγιο μου, αλλά όπου πας εσύ, θα είμαι κι εγώ κοντά σου».

Η γιαγιά, που ανέλαβε να μεγαλώσει τον Νίκο και τα αδέρφια του όταν οι γονείς τους έφυγαν από τη ζωή, μίλησε με λόγια γεμάτα πόνο για τη δύναμη που χρειάστηκε να αντλήσει όλα αυτά τα χρόνια: «Με πολύ πόνο τον μεγάλωσα. Έκανα τόσο κουράγιο που δεν έκλαιγα μπροστά τους, μόνο η ψυχούλα μου έκλαιγε. Έλεγα ότι θα τα μεγαλώσω και τα τρία παιδιά». Η εξομολόγησή της συγκίνησε το κοινό, φωτίζοντας την ιδιαίτερη σχέση ζωής που έχει με τον Νίκο.

Χριστίνα Παπαδέλλη: «Ο πατέρας μου ανακάλυψε ότι ήμουν χορεύτρια και σταματήσαμε κάθε επικοινωνία»

Για την καταγωγή της αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με τον βιολογικό της πατέρα, αποκάλυψε η Χριστίνα Παπαδέλλη.

Η είσοδος της Στυλιάνας Αβερκίου και η εμφάνιση του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου

Η Στυλιάνα Αβερκίου, μία από τις παίκτριες του «Big Brother», είναι αρραβωνιασμένη με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος τη συνόδευσε στο πλατό του παιχνιδιού. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω TikTok και όπως αποκάλυψαν, σκοπεύουν να παντρευτούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Στυλιάνα και εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τη συμμετοχή και την απόφασή της να μπει στο παιχνίδι.

Ο αγρότης Χρήστος Τεντόπουλος, που έχει γίνει viral στο TikTok με τις συμβουλές του για το πώς να διαλέγεις το σωστό καρπούζι, βρέθηκε στην εκπομπή και λίγο πριν μπει στο σπίτι, μοιράστηκε όλα του τα μυστικά με τον παρουσιαστή και το τηλεοπτικό κοινό.

Η μεγάλη αλλαγή

«Πρεμιέρα» έκανε και ο κόκκινος τηλεφωνικός θάλαμος που θα φέρει πολλές ανατροπές στο παιχνίδι. Κάθε κλήση κρύβει είτε μια αποστολή-πρόκληση, είτε μια σημαντική πληροφορία που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες του παιχνιδιού.

Ο τηλεφωνικός θάλαμος δεν είναι ποτέ αθώος: μερικές φορές προσφέρει ευκαιρίες, άλλες φορές φέρνει διλήμματα και εντάσεις. Το τηλέφωνο κτύπησε για πρώτη φορά και ο Βig Brother αποκάλυψε ακόμη μία αποστολή.

Πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις των παικτών και οι μυστικές αποστολές που ήδη ξεκίνησαν;

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.