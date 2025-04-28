Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μετρώντας πάνω από δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στη μουσική σκηνή, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία, με τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές.

Με τραγούδια όπως το «Άγγιγμα Ψυχής», το «Βυθός» και το «Σ' Αγαπώ», έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στις καρδιές του κοινού. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεχίζει να εμπνέει και να δημιουργεί. Δημιουργικός, αληθινός και αφοσιωμένος στη μουσική του, μιλά στο skai.gr σε μια εκ βαθέων συνέντευξη για τη διαχρονικότητα, τις αλλαγές στη βιομηχανία, τη δύναμη της αγάπης αλλά και τη βαθιά του πίστη στη δύναμη της εξέλιξης.

Ένας καλλιτέχνης που αν και έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από το κοινό, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τα αρνητικά σχόλια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί, είτε για την εμφάνισή του είτε για τη φωνή του. Ο ίδιος παραδέχεται ότι στα πρώτα του βήματα τον επηρέαζαν περισσότερο, όμως σήμερα επιλέγει να κρατά μόνο τις καλοπροαίρετες κριτικές, αυτές που μπορούν να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την αρχή της καριέρας σου. Τι κρατάει έναν καλλιτέχνη «ζωντανό» και ουσιαστικό μέσα στον χρόνο;

Η δημιουργικότητα και η δουλειά. Το να κερδίσει κανείς το στοίχημα της διαχρονικότητας είναι μία συνεχής προσπάθεια. Όπως έχει πει και ο Γάλλος συγγραφέας Εμίλ Ζολά «Ο καλλιτέχνης δεν είναι τίποτα χωρίς το ταλέντο, αλλά το ταλέντο δεν είναι τίποτα χωρίς τη δουλειά».

Ποιο σημείο της διαδρομής σου θεωρείς το πιο καθοριστικό;

Κάθε σταθμός στη ζωή ενός καλλιτέχνη είναι ιδιαίτερος και μοναδικός γιατί έτσι η ζωή αποκτά αξία και προοπτική. Γίνεσαι διαμορφωτής και όχι παρατηρητής της εξέλιξης σου. Από πολύ νωρίς ακολούθησα τον δρόμο της μουσικής και είμαι ευγνώμων στην οικογένειά μου που με στήριξε, αλλά και στους ανθρώπους που γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί τους. Ο καθένας αποτελεί μέρος του παζλ της ζωής μου.



Έχεις γράψει και έχεις ερμηνεύσει πολλά τραγούδια που έχουν γίνει «ύμνοι» για μια γενιά. Σε ποια στοιχεία πιστεύεις πώς βασίστηκε η τόσο μεγάλη επιτυχία;

Είναι ο συνδυασμός της έμπνευσης του στιχουργού που κεντρίζει την ευαισθησία του συνθέτη και αγγίζει την καρδιά του κοινού. Είναι μια στιγμή μαγική για όλους κάθε φορά που βρισκόμαστε στη σκηνή.

Πόσο διαφορετική είναι η μουσική βιομηχανία σήμερα; Με τη δισκογραφία να έχει αλλάξει τόσο πολύ, πώς κρατάει ζωντανός ένας καλλιτέχνης τη φλόγα;

Η μουσική βιομηχανία έχει πράγματι αλλάξει. Από το βινύλιο και τις δισκοθήκες στο σαλόνι των σπιτιών φτάσαμε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι στο χέρι και στην έμπνευση του στιχουργού και του συνθέτη να συνδυαστούν και να μετουσιώσουν το όραμά τους σε νότες και στίχους. Η μουσική δεν έχει κανόνες και παραμένει αέναη στο χρόνο. Ο συνθέτης αφουγκράζεται την εποχή διατηρώντας τα ακούσματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής! 'Οποιος και να είναι ο τρόπος μετάδοσης της μουσικής, η μουσική παραμένει,και αυτό έχει σημασία. Τελικά,η μουσική η ίδια μας ξεπερνάει όλους.

Πώς βλέπεις τη μετάβαση από την παραδοσιακή δισκογραφία στο ψηφιακό streaming και την τόσο έντονη προβολή στα social media;

Είναι η εξέλιξη της εποχής. Μαζί της εξελισσόμαστε κι εμείς θέτοντας ο καθένας τα δικά του όρια στην προβολή.

Πώς σου φαίνεται η στροφή της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα προς την τραπ μουσική; Θα συνεργαζόσουν ποτέ με έναν τράπερ;

Σε κάθε εποχή η νεολαία συνήθως διαμορφώνει τη «μουσική μόδα» που συμβιώνει με τα υπόλοιπα είδη της μουσικής. Αυτή η νέα τάση είναι αρκετά μακριά από τα δικά μου ακούσματα, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθείς τους νέους καλλιτέχνες και τη μουσική τους. Δεν θα ήμουν αρνητικός σε μία συνεργασία που θα υπηρετούσε τις δικές μου μουσικές αξίες, όπως συνέβη και φέτος με τον ταλαντούχο ZAF στο Gazarte. Είμαι πάντα ανοιχτός σε μουσικές προκλήσεις.



Μετά από τόσα χρόνια στη σκηνή, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει;

Τα συναισθήματα που εισπράττει ένας καλλιτέχνης από την αγάπη του κόσμου είναι μοναδικά και η προσπάθεια για να κρατηθεί αυτή η σημαντική σχέση που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να είναι συνεχής. Όπως άλλωστε συμβαίνει και στη ζωή.



Πώς έχει αλλάξει η σχέση σου με τη σκηνή και το κοινό μέσα στα χρόνια;

Έχουμε απελευθερωθεί ακόμη περισσότερο. Σε κάθε μουσική συνάντηση γινόμαστε μία παρέα. Περνάω όμορφα όταν βλέπω τα μάτια τους να χαμογελούν. Η διάθεση είναι αμφίδρομη. Οι βραδιές μαζί τους είναι υπέροχες και κάθε φορά μοναδικές.

Έχεις κάποια ανεκπλήρωτη μουσική επιθυμία; Κάτι που δεν έκανες ακόμα, είτε σε είδος μουσικής, είτε σε συνεργασία;

Οι συνθέσεις οδηγούν σε ανεξερεύνητα μονοπάτια και οι μουσικές επιθυμίες αλλάζουν ανάλογα τη στιγμή. Η σκέψη και το συναίσθημα συνεργάζονται και συνδημιουργούν κάθε φορά διαφορετικά. Αν σταματήσει η επιθυμία για κάτι καινούργιο σταματά και η δημιουργία, οπότε είμαι ανοιχτός στις μουσικές προκλήσεις αρκεί να συμβαδίζουν με την ιδιοσυγκρασία μου. Εξελισσόμαστε χωρίς να αλλοιωνόμαστε.



Αν έπρεπε να επιλέξεις μόνο μία συνεργασία από τις πολλές που έχεις κάνει μέχρι τώρα, ποια θα ήταν και γιατί;

Όλες οι συνεργασίες είναι μοναδικές και τις θυμάμαι με συγκίνηση. Από τα πρώτα βήματα μου στη μουσική σκηνή μέχρι και σήμερα. Βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ το τηλεφώνημα που είχα για το Άγγιγμα Ψυχής, νέος εγώ τότε στην Κύπρο , από τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον πνευματικό μου πατέρα.

Πολλά τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες. Ποιο είναι το τοπ 3 αγαπημένων σου τραγουδιών; Υπήρξε κάποιο τραγούδι σου που να αγαπάς πολύ και να θεωρείς πώς «αδικήθηκε»;

Κάθε τραγούδι που έχω ερμηνεύσει και συνθέσει έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου οπότε είναι δύσκολη η επιλογή. Το κοινό δεν έχει «αδικήσει» κάποιο από τα τραγούδια μου, το αφουγκράζομαι πολύ στις συναυλίες και είμαι ευγνώμων γι αυτό. Αυτή την περίοδο ξεχωρίζω το «Δεν φεύγω», τον «Βυθό», το «Σ΄ αγαπώ» (Είναι επικίνδυνα εδώ) και το «Φίλοι και εχθροί». Στην επόμενη συνάντησή μας, πιθανόν θα σου πω άλλα τραγούδια.

Αν σε καλούσαν σε κάποιο talent show ως κριτή, θα πήγαινες;

Έχω ξεχωρίσει από talent show στην Κύπρο, έχω λάβει μέρος σε αντίστοιχο παιχνίδι και ναι θα συμμετείχα καθώς θεωρώ ότι υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να αναδειχθούν και με πολλή δουλειά να καταφέρουν και να παραμείνουν στη σκηνή. Ακόμη και αν δεν είναι οι νικητές.

Ως δημόσιο πρόσωπο, δέχεσαι κριτική σε κάθε επίπεδο. Υπήρξαν στιγμές στην πορεία σου που ένιωσες ότι η κριτική, είτε για την εμφάνισή σου είτε για τη φωνή σου, υπήρξε υπερβολική ή άδικη ή κακοπροαίρετη;



Κάθε δημόσιο πρόσωπο πρέπει να είναι προετοιμασμένο να δεχτεί κριτική. Νεότερος επηρεαζόμουν περισσότερο. Τώρα πια δέχομαι μόνο τις καλοπροαίρετες κριτικές, αυτές δηλαδή που μπορούν να σε κάνουν καλύτερο. «Μπορείς να καταλάβεις τον κακό κριτικό από το γεγονός ότι αρχίζει και μιλά για τον ποιητή και όχι για το ποίημα», έχει σωστά πει ο Αμερικανός ποιητής Ezra Pound.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε έντονες αντιδράσεις απέναντι σε καλλιτέχνες που επιλέγουν να εξελιχθούν ή να πειραματιστούν με την εικόνα και την καλλιτεχνική τους ταυτότητα. Για παράδειγμα, το video clip της Ελεονώρας Ζουγανέλη ή τη στροφή της Μαρίνας Σπανού σε πιο pop εμφανίσεις. Πιστεύεις ότι υπάρχει χώρος για ελευθερία στην καλλιτεχνική έκφραση χωρίς προκαταλήψεις;

Ο καλλιτέχνης είναι ελεύθερος να εκφραστεί. Η κριτική θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο πρόσωπό του. Τα σχόλια όταν γίνονται με προκατάληψη δεν είναι παρά ο καθρεπτισμός εκείνων που δεν έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ή να πειραματιστούν.

Η προσωπική ζωή ενός καλλιτέχνη συχνά παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για εσένα να διατηρείς αυτήν την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της δημόσιας ζωής;

Είναι σημαντικό αλλά και συνάμα δύσκολο για έναν καλλιτέχνη να κρατά την προσωπική του ζωή όσο το δυνατό πιο προστατευμένη. Η ισορροπία καθενός διαφέρει και θεωρώ βασίζεται στις αξίες με τις οποίες έχει μεγαλώσει. Είμαι τυχερός που μεγάλωσα σε μία οικογένεια που με δίδαξε να σέβομαι την προσωπική ζωή των γύρω και τη δική μου. Θα προτιμούσα να ασχολούνται με τη μουσική μου διαδρομή και τα υπόλοιπα να τα αφήσουν στο καλλιτέχνη να τα πει όταν θελήσει.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για το αγαπημένο του σκυλάκι



Πώς γνώρισες τη Ζάννη και τι σε ώθησε να την υιοθετήσεις, γνωρίζοντας τα κινητικά της προβλήματα;

Η Ζάννη παραμένει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου. Η πιο πιστή μου φίλη. Τη βρήκαμε κουταβάκι στην Εύβοια, ήταν ένα υγιέστατο σκυλάκι που τέσσερα χρόνια μετά παρουσίασε μία σπάνια ασθένεια. Υποβλήθηκε σε ένα δύσκολο χειρουργείο και παρά την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα που έλαβε δεν κατάφερε να επανέλθει πλήρως. Περάσαμε μαζί την κατάθλιψη και τη στεναχώρια της καθώς άλλαξε η ζωή της και δεν μπορούσε πια να περπατήσει, όμως γρήγορα έδειξε τη δύναμη που κρύβει μέσα της και απέκτησε πάλι το χαμόγελο της και τη θέληση για ζωή! Μαζί της κι εμείς!

Ποια είναι η καθημερινότητά σου μαζί της; Πώς έχει επηρεάσει τη ζωή σου η παρουσία της;

Βγαίνουμε βόλτα καθημερινά με το ειδικό αμαξίδιό της. Η αγάπη της είναι πηγή αισιοδοξίας κι ελπίδας. Η παρουσία της και μόνο στο σπίτι αλλάζει τη διάθεση όλων και φυσικά της αρέσει πολύ να ακούει μουσική καθώς κάθεται συχνά δίπλα στο πιάνο.



Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε όσους σκέφτονται να υιοθετήσουν ένα ζώο με ειδικές ανάγκες;

Να το κάνουν χωρίς αναστολή και δεύτερη σκέψη. Η δύναμή τους θα δώσει δύναμη και στους ίδιους. Βέβαια όποιος υιοθετεί ένα ζώο πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος, καθώς θα έχει πλέον υποχρεώσεις. Όμως η αγάπη που λαμβάνει καταρρίπτει κάθε ενδοιασμό. Έχουν όλα τους αστείρευτα αποθέματα αγάπης.



Κοιτώντας μπροστά, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια και όνειρα;

Κανείς δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το αύριο. Πολλές φορές η αγωνία για το μέλλον μπορεί ακόμη και να καταστρέψει τη δημιουργικότητα που οδηγεί στην εκπλήρωση του ονείρου. Ζούμε και δημιουργούμε στο σήμερα, προστατεύουμε τον εαυτό μας, οχυρώνουμε την υγεία μας και βήμα-βήμα προχωρούμε με ούριο άνεμο στο μουσικό ταξίδι με γνώμονα την αγάπη και τον σεβασμό.

