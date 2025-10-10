Μαρία Κάλλας: Όταν δέχθηκε την επίθεση ενός μικρού ελέφαντα - Βίντεο

Την απίστευτη στιγμή που η Μαρία Κάλλας δέχθηκε την επίθεση ενός μικρού ελέφαντα σε ζωντανή μετάδοση παρουσιάζει το elenasdiary blog. Συμμετείχε σε ένα γκαλά στο Παρίσι το 1971 που πραγματοποιούνταν σε ένα τσίρκο. Παρουσιάστηκε λαμπερή όσο ποτέ για να παρουσιάσει μια κλήρωση. Τότε όμως συνέβη κάτι που δεν είχε προβλέψει κανείς...

Ένα μικρό ελεφαντάκι, ο «Djumbo» άρχισε να την κυνηγάει και να τη σπρώχνει προς στους θεατές. Επικράτησε πανικός, αλλά ευτυχώς η Μαρία Κάλλας δεν είχε χτυπήσει. Ξεπέρασε το σοκ έχοντας δίπλα της τον καλό της φίλο Ομαρ Σαρίφ.

Πηγή: skai.gr

