ΗΠΑ: Άγνωστος επιτέθηκε στη Μπίλι Άιλις

Ένα βίντεο που έγινε viral φαίνεται να δείχνει τη Μπίλι Άιλις να δέχεται επίθεση από έναν «θαυμαστή» που βρισκόταν μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια της συναυλίας της την Πέμπτη στο Μαϊάμι.

Το βίντεο δείχνει την τραγουδίστρια να περπατάει αμέριμνη δίπλα στην κεντρική σκηνή τραγουδώντας και δίνοντας high five στους θαυμαστές, οι οποίοι στέκονται πίσω από ένα κιγκλίδωμα.

Κάποια στιγμή, ο άγνωστος φαίνεται να της τραβάει με δύναμη το χέρι, με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να χάσει την ισορροπία της και σχεδόν να πέσει στο έδαφος.

Η ασφάλεια παρενέβη και η τραγουδίστρια συνέχισε να περπατάει στον διάδρομο, όπως δείχνει το βίντεο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Kayesa Center.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολυβραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια δέχεται επίθεση σε μια από τις συναυλίες της. Σε ένα περιστατικό το 2024, χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα αντικείμενο που της έριξε το κοινό κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην Αριζόνα.

