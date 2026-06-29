Τιλάν Μπλοντό: Από την πρόταση γάμου στην Ελλάδα, νύφη στο Παρίσι (video)

Η Τιλάν Μπλοντό παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μπεν Ατάλ, στο Παρίσι, μόλις τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους, ο οποίος είχε γίνει κατά τη διάρκεια ρομαντικού ταξιδιού στην Ελλάδα.

Το μοντέλο, που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο από πολύ μικρή ηλικία ως το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο», έλαμπε στο πλευρό του συντρόφου της, με τον γάμο τους να πραγματοποιείται στη γαλλική πρωτεύουσα.

💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Η Τιλάν Μπλοντό επέλεξε για τη μεγάλη ημέρα ένα κομψό λευκό νυφικό με εντυπωσιακές λεπτομέρειες σε στυλ κάπας, αποπνέοντας διακριτική πολυτέλεια. Οι νεόνυμφοι εμφανίστηκαν χαμογελαστοί μέσα σε μια Porsche 356 Speedster, με τους καλεσμένους να τους περιμένουν έξω από τον χώρο της τελετής για να τους υποδεχθούν και να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Ο γάμος έρχεται λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που είχε κάνει ο Ατάλ στην Τιλάν Μπλοντό στην Ελλάδα. Η 24χρονη είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σκηνικό που είχε ετοιμάσει ο σύντροφός της.

Ο Μπεν Ατάλ είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια για τη ρομαντική πρόταση, δημιουργώντας ένα σκηνικό με κόκκινα ροδοπέταλα και ένα τραπέζι με θέα στη θάλασσα. Το ζευγάρι γιόρτασε τον αρραβώνα του στο Four Seasons Astir Palace Hotel, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με φόντο το Αιγαίο.

'Most beautiful girl in the world' Thylane Blondeau is married: French model stuns as she ties the knot with Parisian DJ Ben Attal in Paris three months after getting engaged https://t.co/b9EGHyJP7y — Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026

Η Τιλάν είχε μοιραστεί τότε και φωτογραφίες από το εντυπωσιακό μονόπετρο. «Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στην αιωνιότητα μαζί», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η σχέση της Τιλάν Μπλοντό με τον Μπεν Ατάλ ξεκίνησε το 2020, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Γάλλο DJ, Milane Meritte. Από τότε, οι δυο τους κρατούσαν σχετικά χαμηλούς τόνους, μέχρι την ανακοίνωση του αρραβώνα τους που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Τιλάν Μπλοντό είναι κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της τηλεπαρουσιάστριας και σχεδιάστριας μόδας Βερόνικα Λουμπρί. Η καριέρα της στη μόδα ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, καθώς περπάτησε σε επίδειξη του Jean Paul Gaultier σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών.

Στα 10 της έγινε το νεότερο μοντέλο που πόζαρε ποτέ για τη γαλλική Vogue, ενώ είχε ήδη γίνει παγκοσμίως γνωστή από το 2006, όταν το Vogue Enfants την είχε χαρακτηρίσει «το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο».

Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα που απέκτησε από πολύ μικρή ηλικία, η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν ταυτίζεται με τον τίτλο αυτόν, τονίζοντας πως είναι απλώς ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι.

Πηγή: skai.gr

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