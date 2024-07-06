Mε τον σύζυγό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο στο πλευρό της να κρατάει το «αυγό» με τον νεογέννητο δεύτερο γιο τους βγήκε χθες από το μαιευτήριο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ντυμένη στα λευκά και λάμποντας από ευτυχία.

Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι στις 2 Ιουλίου και σήμερα μαμά και γιος πήραν εξιτήριο και τον δρόμο για το σπίτι τους όπου τους περίμενε με ανυπομονησία ο 18 μηνών μεγαλύτερος γιος τους Βλάσσης με τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους.

Πριν βγει από το μαιευτήριο η Κωνσταντίνα προχώρησε και σε μια αλλαγή στο instagram της γράφοντας πως πια είναι μαμά σε δύο B. - Βλάσσης ο μεγάλος και ο μικρός;

Καθώς η Κωνσταντίνα έχει πολλές φορές δηλώσει πως είναι της παράδοσης και το πρώτο παιδί πήρε το όνομα του παππού του από την πλευρά του πατέρα του, λογικά τώρα το δεύτερο αγόρι θα πάρει το όνομα του παππού του από την πλευρά της μαμάς. Δηλαδή, Βασίλης. Κι ας έχει και ο πατέρας του το όνομα αυτό.

Πολλοί γονείς τυχαίνει να έχουν το ίδιο όνομα με τα παιδιά τους αν κρατάνε τις παραδόσεις και τυχαίνει να συμπίπτουν τα ονόματα με αυτά των παππούδων ή των γιαγιάδων.

