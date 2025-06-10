Μακαλιάς - Ψυχράμη: Ο γιος τους είναι το επόμενο ταλέντο της οικογένειας - Η ηχογράφηση και το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα

Παιδικό τραγουδάκι υποδυόμενος τον... Τζότζο ηχογράφησε ο Χάρης Μακαλιάς, ο γιος του Δημήτρη Μακαλιά και της Αντιγόνης Ψυχράμη. Μάλιστα η όλη διαδικασία έγινε με την καθοδήγηση της μαμάς που έχει και υποκριτικό και τραγουδιστικό ταλέντο. Άλλωστε ήταν λίγο μεγαλύτερη από τον γιο της όταν έγινε γνωστή τραγουδώντας με τον Γιώργο Νταλάρα το «Με λένε Πόπη».

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.