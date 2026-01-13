Μάικλ Τζάκσον: Η τρελή θεωρία συνωμοσίας ότι ο Μάρλον Μπράντο είναι ο πατέρας του Μπλάνκετ

Μια από τις πιο παράξενες και αμφιλεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν ποτέ συνδεθεί με τον Μάικλ Τζάκσον επανέρχεται στο προσκήνιο, προκαλώντας αναταράξεις τόσο στην οικογένεια του «βασιλιά της ποπ» όσο και στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν έντονα τα τελευταία χρόνια, ο θρυλικός ηθοποιός, Μάρλον Μπράντο, φέρεται να είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Τζάκσον, του Μπλάνκετ, γνωστού σήμερα ως «Μπίγκι» Τζάκσον.

Is Marlon Brando the Real Father of Michael Jackson's Son Blanket?: Hollywood Icon 'Donated Sperm to the Singer' Amid Longstanding Paternity Rumors https://t.co/46n7SZanUn — Radar Online (@radar_online) January 12, 2026

Η θεωρία, όσο απίθανη κι αν ακούγεται, έχει αναζωπυρωθεί μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι γνώριζαν από κοντά τη σχέση των δύο ανδρών, καθώς και από νέες εσωτερικές εντάσεις γύρω από την τεράστια περιουσία του Τζάκσον.

Ένας μυστικός δεσμός ανάμεσα σε δύο θρύλους

Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Μάρλον Μπράντο διατηρούσαν μια στενή και ασυνήθιστα βαθιά φιλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και οι δύο ήταν παγκόσμιοι σταρ, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι με έντονη ανάγκη για ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αυτή η σχέση αποτέλεσε τη βάση για τη γέννηση της φήμης ότι ο Μπράντο ενδέχεται να δώρισε σπέρμα, ώστε ο Τζάκσον να αποκτήσει το τρίτο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας το 2002.

Η οικογένεια Τζάκσον δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια τέτοιους ισχυρισμούς. Ωστόσο, άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον αναφέρουν ότι η χρήση δοτών σπέρματος από τον Τζάκσον θεωρείται εδώ και χρόνια «κοινό μυστικό», χωρίς όμως να κατονομάζονται πρόσωπα.

Ο Μπλάνκετ και οι υποψίες που δεν έσβησαν ποτέ

Ο Μπλάνκετ, ο μικρότερος γιος του Μάικλ Τζάκσον, βρέθηκε από μικρή ηλικία στο επίκεντρο συζητήσεων για την καταγωγή του. Οι εικασίες εντάθηκαν όταν θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να επισημαίνουν τις ομοιότητες ανάμεσα στον «Μπίγκι» και τον Μίκο Μπράντο, γιο του Μάρλον Μπράντο, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως οδηγός και σωματοφύλακας του Τζάκσον.

Ο ίδιος ο Μπράντο, γνωστός για την εκκεντρικότητά του και την απομονωμένη ζωή του, είχε τουλάχιστον 11 παιδιά και δεν έκρυβε την ιδιαίτερη στάση του απέναντι στην οικογένεια και την πατρότητα, γεγονός που ενισχύει -χωρίς να αποδεικνύει- τα σενάρια.

Παλιά μυστικά, νέες εντάσεις και η σκιά της περιουσίας

Η αναβίωση της θεωρίας για τον Μπλάνκετ συμπίπτει με μια περίοδο έντονων συγκρούσεων γύρω από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον. Η κόρη του, Πάρις Τζάκσον, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τους διαχειριστές της περιουσίας για κακοδιαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και για υπερβολικές αμοιβές προς νομικά γραφεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η ιστορία με τον Μπράντο έχει ξανανοίξει «παλιά μυστικά του Χόλιγουντ», φωτίζοντας μια από τις πιο αινιγματικές φιλίες στην ιστορία της παγκόσμιας showbiz. Παρά τις φήμες, καμία επίσημη απόδειξη δεν έχει παρουσιαστεί, αφήνοντας την υπόθεση να αιωρείται ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα, όπως ακριβώς και η ίδια η ζωή του Μάικλ Τζάκσον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.