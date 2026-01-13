Σοκ για τον Ντάνιελ Στερν: Ο ηθοποιός του «Μόνος στο σπίτι» κατηγορείται για υπόθεση πορνείας

Σοβαρές νομικές περιπέτειες φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Ντάνιελ Στερν, ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Marv στις δύο πρώτες ταινίες της εμβληματικής χριστουγεννιάτικης σειράς «Μόνος στο Σπίτι». Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, σε βάρος του 68χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλημμέλημα, έπειτα από σύλληψή του τον περασμένο μήνα, με την κατηγορία της προσέλκυσης ιερόδουλης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του αμερικανικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’90 και του 2000, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί πλήρως από τη δημόσια ζωή.



Home Alone star Daniel Stern hit with criminal charge for allegedly soliciting prostitution https://t.co/kc3N96BTjC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 13, 2026

Οι κατηγορίες και η επερχόμενη δικαστική διαδικασία

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Εισαγγελέας της Κομητείας Ventura απήγγειλε κατηγορία σε βάρος του Ντάνιελ Στερν για το πλημμέλημα της προσέλκυσης ιερόδουλης. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε δικαστική διαδικασία, με την παραπομπή του ηθοποιού να έχει προγραμματιστεί για σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2026.

Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας δήλωσε ότι δεν θεωρείται απαραίτητη η προσωπική παρουσία του Στερν στο δικαστήριο, καθώς πιθανότατα θα τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος του. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του ηθοποιού δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με την υπόθεση. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Camarillo της Καλιφόρνια, όπου ο Στερν κλήθηκε από την αστυνομία. Δεν συνελήφθη τυπικά ούτε κρατήθηκε, αλλά του επιδόθηκε κλήση, χωρίς να απαιτηθεί φωτογράφιση.

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας και η απομάκρυνση από το Χόλιγουντ

Η είδηση των κατηγοριών έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα σοβαρό ιατρικό περιστατικό που είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές του. Τον Οκτώβριο, ο Ντάνιελ Στερν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας, νοσηλεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα και πήρε εξιτήριο, με τον εκπρόσωπό του να διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Τον Δεκέμβριο, ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει εγκαταλείψει οριστικά το Χόλιγουντ. Σήμερα ζει σε φάρμα, καλλιεργεί μανταρίνια, εργάζεται ως κτηνοτρόφος και ασχολείται ενεργά με τη γλυπτική, επιλέγοντας έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι οικονομικές διαφωνίες για το «Home Alone 2»

Ο Στερν είχε μιλήσει ανοιχτά για τις σκληρές διαπραγματεύσεις που είχε με τα στούντιο για τη συμμετοχή του στο «Home Alone 2: Lost in New York». Όπως περιέγραψε στο βιβλίο του «Home And Alone», αρχικά του προσφέρθηκε αμοιβή 600.000 δολαρίων, ποσό διπλάσιο από αυτό που είχε λάβει στην πρώτη ταινία, αλλά πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τους συμπρωταγωνιστές του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Joe Pesci λάμβανε αμοιβή μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Macaulay Culkin φέρεται να εξασφάλισε 5 εκατομμύρια δολάρια, συν ποσοστό επί των εισπράξεων. Ο Στερν αρνήθηκε -αρχικά- την εξαψήφια προσφορά, απέλυσε τον ατζέντη του και συνέχισε τις διαπραγματεύσεις, μέχρι που τελικά συμφώνησε, τονίζοντας ότι για εκείνον η συμμετοχή στις ταινίες είχε αξία πέρα από τα χρήματα

