Για μια ολόκληρη γενιά, η Ρέιτσελ Γουάρντ θα είναι για πάντα η εύθραυστη, παθιασμένη Meggie Cleary από τη θρυλική σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας». Ένα πρόσωπο που σημάδεψε την τηλεόραση των 80s, σύμβολο ρομαντισμού και αθωότητας. Όμως η ζωή, όπως και ο χρόνος, δεν σταματά. Και σήμερα, στα 68 της χρόνια, η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη όχι με ρόλους, αλλά με την ωμή σκληρότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προωθώντας τη Farmthru, την ηθική-αγροτική της πρωτοβουλία για το κρέας, η Ρέιτσελ εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram για να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές της. Αντί, όμως, για αγάπη, δέχτηκε κύμα προσβλητικών σχολίων για την εμφάνισή της. Λόγια που δεν στόχευαν στο έργο της, αλλά στο πρόσωπό της. Στην ηλικία της. Στον χρόνο που άφησε τα σημάδια του.

Όταν η κοινωνία φοβάται τη γήρανση

«Φαίνεται πολύ μεγαλύτερη», «Ήσουν τόσο όμορφη, τι σου συνέβη;», «Χρόνια παραμέλησης». Σχόλια σκληρά, άδικα και -κυρίως- αποκαλυπτικά για το πόσο δύσκολα αποδέχεται η κοινωνία τη φυσική φθορά, ειδικά στις γυναίκες.

Κι όμως, ανάμεσα στη σκληρότητα, υπήρξε και φως. Πολλοί ακόλουθοι στάθηκαν στο πλευρό της, υπενθυμίζοντας πως η ομορφιά δεν μετριέται με φίλτρα, αλλά με έργο και ψυχή. Η απάντηση της Ρέιτσελ ήταν βαθιά ανθρώπινη, γεμάτη σοφία και αξιοπρέπεια: «Λυπάμαι για εκείνους που φοβούνται τόσο πολύ τη γήρανση. Η απόλυτη ελευθερία μιας γυναίκας είναι να αφήσει πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά. Ήταν υπέροχο όσο κράτησε, αλλά η ζωή έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα». Λόγια που δεν ήταν απλώς απάντηση στους επικριτές της, αλλά μάθημα ζωής.

Η γυναίκα πίσω από τον μύθο

Σήμερα, η Ρέιτσελ Γουάρντ ζει στην Αυστραλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας επιλέξει μια ζωή πιο ουσιαστική. Μαζί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Bryan Brown, διατηρούν φάρμα εκτροφής βοοειδών, προωθώντας ηθικές και βιώσιμες πρακτικές. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε στα γυρίσματα των «Thorn Birds» το 1983 και λίγους μήνες αργότερα παντρεύτηκαν, γράφοντας τη δική τους ιστορία αγάπης, αυτή τη φορά εκτός οθόνης.

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: τη Rosie, τη Matilda και τον Joe, και η Ρέιτσελ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στην οικογένεια και στη φύση. Μακριά από την εικόνα της «αιώνιας Meggie», βρήκε την αληθινή της ταυτότητα: μια γυναίκα που γερνά με αξιοπρέπεια, χωρίς να απολογείται για τον χρόνο που πέρασε. Γιατί, όπως η ίδια απέδειξε, η ομορφιά μπορεί να αλλάζει, αλλά η δύναμη, η ψυχή και η αλήθεια μιας γυναίκας μένουν για πάντα.

Πηγή: skai.gr

