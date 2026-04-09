Μάικλ Τζ. Φοξ: «Είμαι καλά» - Η γκάφα του CNN που τον… «πέθανε» και προκάλεσε πανικό

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες για τον θάνατό του, όταν ένα σοβαρό λάθος του CNN προκάλεσε πανικό στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Η αναστάτωση ξεκίνησε όταν το αμερικανικό δίκτυο δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Θυμόμαστε τη ζωή του ηθοποιού Μάικλ Τζ. Φοξ», το οποίο δημιούργησε την εντύπωση ότι ο θρύλος της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» είχε φύγει από τη ζωή.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας ανησυχία και σύγχυση. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς ο 64χρονος ηθοποιός είναι «ζωντανός και καλά».

Ο εκπρόσωπός του έσπευσε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του, επιβεβαιώνοντας στο TMZ ότι ο διάσημος ηθοποιός είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα είχε παρευρεθεί σε εκδήλωση μόλις μία ημέρα νωρίτερα. «Ο Μάικλ είναι μια χαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ήταν στο PaleyFest χθες. Ήταν στη σκηνή και έδινε συνεντεύξεις».

Από την πλευρά του, το CNN προχώρησε άμεσα σε διόρθωση του λάθους, αποσύροντας το άρθρο και εκδίδοντας ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Το άρθρο δημοσιεύθηκε κατά λάθος. Το έχουμε αφαιρέσει από τις πλατφόρμες μας και ζητούμε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζ. Φοξ και την οικογένειά του».

Την ίδια στιγμή, ο ηθοποιός παραμένει ενεργός, παρά τη μακροχρόνια μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον, με την οποία διαγνώστηκε το 1991 σε ηλικία μόλις 29 ετών. Οι φήμες για τον θάνατό του φαίνεται πως ενισχύθηκαν και από την πρόσφατη επανένωσή του με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Back to the Future», Christopher Lloyd. Μέσω Instagram, ο Fox μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας: «Δείπνο με τον κολλητό μου στην παραλία. Του χρόνου το BTTF γίνεται 41. Θεέ μου, Σκοτ».

Πηγή: skai.gr

