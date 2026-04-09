Η Karol G σε νέες προκλήσεις: Τόπλες στο Playboy και «σπάει» τα κοντέρ…

Η Karol G συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz, αυτή τη φορά μέσα από μια ιδιαίτερα τολμηρή φωτογράφιση για το «Playboy», όπου ποζάρει τόπλες. Το περιοδικό επέστρεψε πρόσφατα στην έντυπη κυκλοφορία του μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Η καλλιτέχνιδα είναι η δεύτερη διάσημη σταρ που κοσμεί το εξώφυλλο μετά την επανακυκλοφορία του, καθώς είχε προηγηθεί η Lori Harvey, κόρη του Steve Harvey, σηματοδοτώντας τη νέα κατεύθυνση του περιοδικού.

Στη φωτογράφιση, η 35χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται γυμνόστηθη, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της, ενώ σε άλλη λήψη ποζάρει στην άκρη ενός κρεβατιού. Οι φωτογραφίες δεν άργησαν να γίνουν «viral» και να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Την ίδια στιγμή, η Karol G διανύει μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας της, καθώς ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Coachella, όπου θα εμφανιστεί ως headliner στις 12 και 19 Απριλίου, αποτελώντας την πρώτη Λατίνα καλλιτέχνιδα που ηγείται του εμβληματικού φεστιβάλ, πλάι σε μεγάλα ονόματα όπως η Sabrina Carpenter και ο Justin Bieber.

«Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα, ένιωσα ένα τεράστιο βάρος. Μου είπαν ότι θα είμαι η πρώτη Λατίνα που θα κλείσει το φεστιβάλ», δήλωσε η ίδια στο «Playboy». Και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι είναι ένα σόου για τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα πολύ προσωπικό για μένα».

Σε συνέντευξή της στους «Los Angeles Times», η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στο βάρος της ευθύνης που φέρει: «Έχω μια μεγάλη ευθύνη ως η πρώτη Λατίνα headliner. Πρέπει να εκπροσωπήσω την κοινότητά μου και να μιλήσω για τους ανθρώπους μου και για τις γυναίκες», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα πως βλέπει την εμφάνιση αυτή ως μια ευκαιρία να φέρει το παγκόσμιο κοινό πιο κοντά στις ρίζες της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πριν αποδεχτεί την πρόταση για τη φωτογράφιση, ζήτησε τη γνώμη της συμπατριώτισσάς της, Sofia Vergara, η οποία την ενθάρρυνε να το τολμήσει, τονίζοντας πως οι άνθρωποι συχνά μετανιώνουν για όσα δεν έκαναν στη ζωή τους.

Η Karol G, κατά κόσμον Carolina Giraldo Navarro, δεν είναι ξένη σε εντυπωσιακές εμφανίσεις, καθώς είχε τραβήξει τα βλέμματα και στα Grammy Awards στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο, φορώντας ένα διάφανο γαλάζιο φόρεμα από δαντέλα που ανέδειξε τη σιλουέτα της, ενώ ήταν υποψήφια για το βραβείο Καλύτερου Latin Pop Άλμπουμ για το «Tropicoqueta», χωρίς όμως να καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στη Natalia Lafourcade με το άλμπουμ «Cancionera».

Πηγή: skai.gr

