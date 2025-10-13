Μάικλ Τζ. Φοξ: Είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο - Δεν μπορεί πλέον να περπατήσει

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ (Michael J Fox) αποκάλυψε ότι δεν μπορεί πλέον να περπατήσει και είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο, μετά από «τόσα πολλά κατάγματα» που υπέστη κατά τη διάρκεια της μάχης του με τη νόσο του Πάρκινσον. Ο αγαπημένος σταρ της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον», 64 ετών, διαγνώστηκε με την προοδευτική νευρολογική διαταραχή το 1991, σε ηλικία μόλις 29 ετών, και μίλησε δημόσια για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε επτά χρόνια αργότερα.

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ αποκάλυψε ότι πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι έχει σπάσει πολλά κόκαλα και ο φόβος να σπάσει κι άλλα τον κάνει να φοβάται να κινείται πολύ, μήπως και πέσει. Μάλιστα, ανέφερε ότι η ευπάθειά του στα κατάγματα άρχισε κατά τη διάρκεια της ακμής της καριέρας του ως ηθοποιός, όταν τον έβλεπαν στην οθόνη να κάνει τα πάντα, από τούμπες πάνω από ανθρώπους μέχρι να γλιστράει πάνω σε καπό αυτοκινήτων.

«Σε διάστημα τριών ετών έσπασα τον αγκώνα μου, έσπασα το χέρι μου, έπαθα μια σοβαρή λοίμωξη στο χέρι και παραλίγο να χάσω το δάχτυλό μου», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους «The Sunday Times». «Τώρα το παίρνω πιο χαλαρά, δεν περπατάω τόσο πολύ πια. Μπορώ να περπατήσω, αλλά δεν είναι όμορφο και είναι λίγο επικίνδυνο».

Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν αφήνει την πολυετή μάχη του με την ασθένεια να τον εμποδίσει να επιτύχει τους επαγγελματικούς ή προσωπικούς του στόχους. Με την πάροδο των δεκαετιών, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έχει γίνει ένας από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της έρευνας για το Πάρκινσον μέσω του ιδρύματός του Michael J. Fox Foundation, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση επιστημονικών ανακαλύψεων και θεραπειών.

Αν και αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2020 λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ασθένεια, ο Μάικλ πρόσφατα γύρισε μια σειρά επεισοδίων ως «guest star» στην υποψήφια για Emmy σειρά, «Shrinking» του Apple TV και προωθεί το πέμπτο του βιβλίο, «Future Boy».

«Βλέπω τη δουλειά άλλων ανθρώπων και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, ίσως, μπορέσω να βρω κάτι που μου ταιριάζει ως ηθοποιός και ως συγγραφέας», είχε δηλώσει στο «People». «Και ως γονιός, σύζυγος και φίλος, έχω πολλά να κάνω ακόμα».

Η ζωή με την ασθένεια

Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πάθηση, ο Φοξ δεν εγκατέλειψε ποτέ την αισιοδοξία του. Σε συνεντεύξεις του δηλώνει ότι «η ελπίδα δεν είναι ψευδαίσθηση – είναι δύναμη». Αν και αναγκάστηκε να αποσυρθεί σταδιακά από την ενεργό υποκριτική λόγω των κινητικών του προβλημάτων, συνέχισε να συμμετέχει σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «The Good Wife» και το «Rescue Me», αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η θέληση δεν σβήνουν.

Σύμβολο αντοχής και έμπνευσης

Τα τελευταία χρόνια, ο Μάικλ Τζ. Φοξ έχει γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο αντοχής και αισιοδοξίας. Μέσα από τα βιβλία και τις δημόσιες εμφανίσεις του, μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες, αλλά και για τη δύναμη της πίστης, της οικογένειας και της επιστήμης. Ο ίδιος παραμένει βέβαιος ότι η θεραπεία θα βρεθεί -αν όχι για τον ίδιο, τότε για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.