Madonna: Το νέο της «αμόρε» είναι πυγμάχος και 35 χρόνια μικρότερός της

Η Μαντόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, φέρεται να έχει βρει παρηγοριά στην αγκαλιά του προπονητή πυγμαχίας, Joshua Popper, ο οποίος είναι 35 χρόνια μικρότερός της.

Η 64χρονη τραγουδίστρια φαίνεται πως γυρίζει σελίδα μετά τον πρόσφατο χωρισμό της από το μοντέλο, Άντριου Νταρνέλ. Πηγές ανέφεραν ότι ο Πόπερ προπονεί ένα από τα έξι παιδιά της Μαντόνα στο γυμναστήριό του, που διατηρεί, στη Νέα Υόρκη.

Σε στιγμιότυπα, τα οποία «ανέβασε» η Μαντόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποζάρει με τον Joshua Popper και τον αγκαλιάζει τρυφερά. Αλλά και ο πυγμάχος δημοσίευσε στα social media μια ομαδική φωτογραφία από το γυμναστήριο του που τον έδειχνε να αγκαλιάζει την τραγουδίστρια.

Αν και μια πηγή είπε ότι η ποπ σταρ «δεν ήταν συντετριμμένη» για τον χωρισμό, παραδέχτηκε ότι ήρθε «σε κακή στιγμή», καθώς «περνάει μια μικρή κρίση αυτοπεποίθησης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, η Μαντόνα παραδέχτηκε ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις, δύο εβδομάδες μετά την «αγνώριστη» εμφάνισή της στην τελετή των βραβείων Grammy.

«Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα, που το πρήξιμο από το χειρουργείο έχει υποχωρήσει», έγραψε χαριτολογώντας η διάσημη τραγουδίστρια. Βέβαια, η Μαντόνα δεν αποκάλυψε ακριβώς τι είδους επέμβαση έκανε ή πότε μπήκε στο χειρουργείο, αφήνοντας τους followers της να «μαντέψουν» τι έχει κάνει στο πρόσωπό της.



Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az