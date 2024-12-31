Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Madonna: Γιόρτασε τα Χριστούγεννα στην Ιαπωνία με τον 28χρονο σύντροφό της και τα παιδιά της (φωτό)

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» «ανέβασε» στο Instagram φωτογραφίες του 28χρονου αγαπημένου της και των παιδιών της

Madonna

Η Μαντόνα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια μικρή γεύση από τη χριστουγεννιάτικη απόδρασή της στην Ιαπωνία με τα παιδιά της και τον σύντροφό της. 

Madonna

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» «ανέβασε» στο Instagram φωτογραφίες του 28χρονου αγαπημένου της και των παιδιών της που γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στην Ασία. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται και η 28χρονη κόρη της, Lourdes Leon. 

Madonna

Madonna

Madonna

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της έναν ιαπωνικό χαιρετισμό, «konbanwa», που σημαίνει «καλησπέρα», μαζί με ένα διπλό emoji με την ιαπωνική σημαία. Η τραγουδίστρια σε ένα άλλο στιγμιότυπο πόζαρε με ένα σπαθί.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madonna (@madonna)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Madonna
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark