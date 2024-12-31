Η Μαντόνα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια μικρή γεύση από τη χριστουγεννιάτικη απόδρασή της στην Ιαπωνία με τα παιδιά της και τον σύντροφό της.

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» «ανέβασε» στο Instagram φωτογραφίες του 28χρονου αγαπημένου της και των παιδιών της που γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στην Ασία. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται και η 28χρονη κόρη της, Lourdes Leon.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της έναν ιαπωνικό χαιρετισμό, «konbanwa», που σημαίνει «καλησπέρα», μαζί με ένα διπλό emoji με την ιαπωνική σημαία. Η τραγουδίστρια σε ένα άλλο στιγμιότυπο πόζαρε με ένα σπαθί.

Πηγή: skai.gr

