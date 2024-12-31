Αποθεωτικά σχόλια προκάλεσε ανάρτηση σε λογαριασμό στο Χ μιας φωτογραφίας της Salma Hayek από το μακρινό 1995. Στη φωτογραφία με Polaroid, η 20χρονη τότε ηθοποιός φοράει ένα απλό άσπρο μπλουζάκι με ένα μεγάλο σταυρό, έχει ελαφριές μπούκλες στα μαλλιά και ένα ελαφρύ μακιγιάζ.

«Αυτή είναι η ορίτζιναλ Μέγκαν Φοξ», έγραψε ένας από τους σχολιαστές της ανάρτησης. «Αν θα μπορούσα να ανταλλάξω ζωές και σώματα με κάποιον διάσημο, αυτή θα ήταν σίγουρα η Salma Hayek», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης. «Όμορφη όπως πάντα», «είδωλο τότε, είδωλο σήμερα, θρύλος αύριο», συνεχίστηκαν τα σχόλια με αρκετούς να σημειώνουν, επίσης, την πλήρη απουσία φίλτρων όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

salma hayek casting photo from 1995 pic.twitter.com/YjwqgSDnxx — 2000s (@PopCulture2000s) December 27, 2024

Η εντυπωσιακή ηθοποιός, όταν άφησε το Μεξικό για να κυνηγήσει το δικό της όνειρο στον χώρο της υποκριτικής, έστελνε φωτογραφίες και βιογραφικά για να κερδίσει κάποιον ρόλο. Μια τέτοια, επαγγελματική φωτογραφία, που είχε βγάλει η ίδια το 1995, ήταν αυτή που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

