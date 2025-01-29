Η Μαντόνα, 66 ετών, μοιράστηκε μια φωτογραφία της χωρίς φίλτρα, ποζάροντας στον ήλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. «Σκληρό φως της Δευτέρας», έγραψε στην ανάρτησή της που δημοσίευσε στα Instagram Stories. Η «βασίλισσα της ποπ» εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες σε comedy club της Νέας Υόρκης. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο σύντροφός της, Akeem Morris.

Η σχέση της Μαντόνα με τον 28χρονο Ακίμ Μόρις φαίνεται να δυναμώνει, παρά τη διαφορά ηλικίας των 37 ετών. Όπως αναφέρει η «Daily Mail», o σύντροφός της, γεννημένος στην Τζαμάικα, είναι ποδοσφαιριστής και γνώρισε τη Μαντόνα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης για το περιοδικό «Paper» τον Αύγουστο του 2022. Από τότε, το ζευγάρι δεν κρύβει τη σχέση του, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται συχνά στιγμές τους στα social media. Φαίνεται ότι ο έρωτας είναι ιδιαίτερα αναζωογονητικός για τη «βασίλισσα της ποπ»... Ο πρώτος γάμος της Μαντόνα ήταν με τον Σον Πεν, από το 1985 έως το 1989, και παρόλο που είχαν ένα θυελλώδες ειδύλλιο δεν κατάφεραν να μείνουν μαζί. Στη συνέχεια, ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Guy Ritchie, από το 2000 έως το 2008.

Υποδέχτηκε την κόρη της Lourdes ή αλλιώς Lola Leon, 28, με τον γυμναστή Carlos Leon, και στη συνέχεια τον γιο της, Rocco Ritchie, 24, με τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie. Η Madonna έχει επίσης υιοθετήσει τέσσερα παιδιά από το Μαλάουι - τον γιο της David Banda, 19 ετών, τη Mercy James, 18 ετών, και τις δίδυμες κόρες Stella και Estere, 12 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.