Η πεποίθηση πως το χρήμα φέρνει ευτυχία δεν ισχύει τις περισσότερες φορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η οικογένεια του μεγάλου Έλληνα κροίσου με τα αμύθητα πλούτη και την πολυτάραχη ζωή. Σαφέστατα ο λόγος γίνεται για την οικογένεια του Έλληνα επιχειρηματία, Αριστοτέλη Ωνάση.

Ένα αεροπορικό δυστύχημα, γάμοι, διαζύγια και απιστίες φαίνεται να «στοιχειώνουν» τα μέλη της θρυλικής δυναστείας. Μάλιστα, σύμφωνα με πολλούς, τα λεφτά των Ωνάσηδων ήταν καταραμένα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η «κατάρα των Ωνάσηδων» ήταν οι επιλογές τους.

Η Αθηνά Ωνάση βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η αμύθητη περιουσία της μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, στη «χρυσή κληρονόμο» χρεώνονται μια σειρά από λάθος επιλογές, που κλήθηκε να πληρώσει ακριβά.

Μόνο για τον χωρισμό της από τον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο αναγκάστηκε να πληρώσει ένα ποσό, κοντά στα 45 εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια πάντως αποφεύγει την οποιαδήποτε δήλωση και γενικότερα τα ΜΜΕ. Η κληρονόμος της θρυλικής δυναστείας είδε την περιουσία της να μειώνεται δραματικά λόγω λάθος επενδύσεων, πολυδάπανων χόμπι και αποζημιώσεων.

Η Αθηνά Ωνάση δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό της εαυτό. Μετά από ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο με τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο, τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της, η χρυσή κληρονόμος άλλαξε. Έχει σταματήσει να επισκέπτεται την Ελλάδα, ίσως σε μια προσπάθεια να αποτινάξει την τραγική μοίρα της οικογένειάς της.

Ήταν αρκετά δύσκολα τα χρόνια μετά το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Αλβάρο. Οι απαιτήσεις του για το διαζύγιό τους είχαν γίνει πρωτοσέλιδο, καθώς διεκδικούσε μια τεράστια περιουσία από την Αθηνά Ωνάση. Ήταν μεγάλος έρωτας. Ο γάμος τους κράτησε 11 χρόνια, με τη διπλή ζωή του και τις απιστίες του να παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Η ιστορία τους μοιάζει για πολλούς με την τραγωδία των Ατρειδών. Ίδια με τη μοίρα της μητέρας της... Ποιος δεν θυμάται τη θυελλώδη σχέση της μητέρας της, Χριστίνας, με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της Αμερικανό κτηματομεσίτη, Τζόζεφ Μπόλγκερ.

Η κόρη του Αριστοτέλη Ωνάση, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της, παντρεύτηκε τον Μπόλγκερ. Η Χριστίνα βρισκόταν ακριβώς στην ηλικία της Αθηνάς όταν αποφάσισε να «ενώσει» τη ζωή της με τον 58χρονο μεγαλοεπιχειρηματία. Ο γάμος κράτησε κάτι λιγότερο από οκτώ μήνες. Ο Ωνάσης, σύμφωνα με πληροφορίες των εφημερίδων της εποχής, δεν επέτρεψε στη νεαρή κόρη του να παντρευτεί τον μεγαλοεφοπλιστή Πέτρο Γουλανδρή. Η Χριστίνα θέλησε να «εκδικηθεί» τον Έλληνα μεγιστάνα, αποδεχόμενη την πρόταση γάμου ενός άνδρα που είχε την… ηλικία του πατέρα της. Το ίδιο έπραξε και η Αθηνά.

Σύμφωνα με πολλούς μελετητές και βιογράφους που ερεύνησαν ενδελεχώς και σε βάθος τη ζωή της οικογένειας Ωνάση, αφετηρία στις συμφορές που έπονταν αποτέλεσε ο γάμος του Αριστοτέλη Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι.

Ο δεκαεξάχρονος Αριστοτέλης Ωνάσης βλέπει από τη γέφυρα ενός πλοίου τη Σμύρνη στις φλόγες. Πίσω του, η γενέθλια γη του φλέγεται, η οικογενειακή περιουσία καταστρέφεται, η πατρίδα χάνεται. Ο νεαρός Αριστοτέλης (γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1906) διαφεύγει από τη φλεγόμενη πόλη. Φτάνει στην Αθήνα με τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, όπου και εγκαθίσταται η οικογένειά του. Έναν χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1923, ταξιδεύει με ένα διαβατήριο Νάνσεν (διαβατήριο χωρίς εθνικότητα, που δίνεται στους απάτριδες) για την Αργεντινή, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και νέες ευκαιρίες.

Γιος ευκατάστατου καπνεμπόρου, με επαρκή εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες και σε εμπορικές πρακτικές από την Ευαγγελική Σχολή της κοσμοπολίτικης Σμύρνης, θα ξεκινήσει στο Μπουένος Άιρες την επιχειρηματική του καριέρα. Το 1932, χρονιά που πεθαίνει και ο πατέρας του, παίρνει την απόφαση που θα του αλλάξει τη ζωή: στρέφεται στη ναυτιλία. «Θητεύει» έξι μήνες στο Λονδίνο και το 1933, μεσούσης της παγκόσμιας ύφεσης, αγοράζει από την Καναδική Εταιρεία Ατμόπλοιων δύο φορτηγά πλοία, που ήταν δεμένα στον ποταμό Σαιντ Λώρενς, για 3.775 λίρες στερλίνες έκαστο. Όλα τους απομεινάρια του Μεγάλου Πολέμου. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά για την άνοδό του στην κορυφή και τα επιχειρηματικά του βήματα.

Τον Ιανουάριο του 1954 ο Ωνάσης υπογράφει μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία προκαλεί αίσθηση λόγω της διεθνούς σημασίας της - άλλη μια τολμηρή κίνηση που αιφνιδιάζει συμμάχους και ανταγωνιστές. Τις επόμενες δεκαετίες η πλωτή αυτοκρατορία του γιγαντώνεται.

Το 1963 ο Ωνάσης αγοράζει τον Σκορπιό, ένα μικρό, άγονο και άνυδρο νησί απέναντι από τη Λευκάδα. Το μεταμορφώνει στον ιδιωτικό του επίγειο παράδεισο, με δενδροφυτεύσεις, ξενώνες, λιμάνια, παραλίες και μια φάρμα.

Από τη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση δεν έλειψαν και οι έρωτες... Όλοι ξέρουμε για τον μεγάλο του έρωτα με τη Μαρία Κάλλας, ο οποίος ξεκίνησε μάλιστα όταν και οι δύο ήταν παντρεμένοι και φυσικά κανείς δεν ξεχνά τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι, μετέπειτα Ωνάση.

Πριν από όλα αυτά, όμως, το 1946, σε ηλικία 46 χρονών παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη την πρώτη του σύζυγο, Τίνα Λιβανού, κόρη του μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Λιβανού. Η Τίνα ήταν μόλις 14 χρόνων όταν ο Ωνάσης ζήτησε το χέρι της και κατάφερε τελικά να την παντρευτεί όταν αυτή έγινε 17.

Ο τραγικός θάνατος του Αλέξανδρου Ωνάση

Ο Αλέξανδρος Ωνάσης ήταν ο μοναχογιός του Έλληνα μεγιστάνα που είχε αποκτήσει με την πρώτη γυναίκα του, Τίνα Λιβανού. Γεννήθηκε στις 30 Απριλίου στη Νέα Υόρκη και υπήρξε το αγαπημένο παιδί του Ωνάση. Είχε τεράστιο πάθος για τα ακριβά σπορ αυτοκίνητα, ενώ ήταν και εξαίρετος πιλότος. Δυστυχώς, «πλήρωσε» με τη ζωή του αυτό το πάθος.

Στις 22 Ιανουαρίου του 1973, το αεροπλάνο που πιλοτάριζε συνετρίβη λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Αλέξανδρος θάφτηκε, σε ηλικία μόλις 25 ετών, στον Σκορπιό. Στο ίδιο μέρος «συναντήθηκε» με τον πατέρα του δύο χρόνια αργότερα, καθώς απεβίωσε μη αντέχοντας την απώλεια του γιου του.

Από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι το δυστύχημα δεν ήταν τυχαίο και ότι γιος του ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας. Για το δυστύχημα κατηγορήθηκαν επτά μηχανικοί της Ολυμπιακής, που αθωώθηκαν στις 7 Νοεμβρίου 1977, με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η Χριστίνα Ωνάση βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της

Η ενασχόληση της Χριστίνας με τις επιχειρήσεις ξεκίνησε αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα της και του αδερφού της. Η ίδια είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της το αστρονομικό ποσό των 408 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και η Χριστίνα Ωνάση έκανε 4 γάμους, απέκτησε μονάχα μία κόρη, την Αθηνά, από τον γάμο της με τον Τιέρι Ρουσέλ. Το ζευγάρι χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα, η Χριστίνα έμαθε για την παράλληλη σχέση του Τιέρι με ένα μοντέλο από τη Σουηδία, την Γκάμπι Λάνντγκαχε.

Λέγεται ότι για κάθε βράδυ που περνούσε μαζί της, εκείνη του έδινε εκατό χιλιάδες δολάρια. Θέλοντας να κρατήσει την οικογένεια της ενωμένη έκανε παρέα ακόμη και με την Γκάμπι. Θα περνούσε το καλοκαίρι του 1986 στο Μονακό μαζί με τη γυναίκα που τη συναγωνιζόταν για την καρδιά του συζύγου της και το παιδί που εκείνη είχε αποκτήσει μαζί του. Όταν, ωστόσο, έμαθε πως η Γκάμπι ήταν ξανά έγκυος, η Χριστίνα δέχτηκε το αίτημα του Ρουσέλ για διαζύγιο, υπό τους ευνοϊκότερους για τον ίδιο όρους.

Η Χριστίνα Ωνάση πρόσφερε 10 εκατομμύρια δολάρια στον Τιέρι Ρουσέλ για να γίνει πατέρας ενός ακόμη παιδιού. Ο Ρουσέλ όμως αρνήθηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1988, η Χριστίνα βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της πολυτελούς βίλας της, σε μια συνοικία του Μπουένος Άιρες.

Αρχικά, υπήρχαν υποψίες ότι είχε αυτοκτονήσει, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για καρδιακή προσβολή που προκλήθηκε από πνευμονικό οίδημα. Η σορός της μεταφέρθηκε και θάφτηκε στον Σκορπιό μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

