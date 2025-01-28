Νέο ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ένα νέο ντοκιμαντέρ διάρκειας 90 λεπτών, βασισμένο στα απομνημονεύματα της Σκοτσέζας χορεύτριας Αν 'Αλλαν (Anne Allan) έρχεται να αποκαλύψει μια άγνωστη πτυχή της πριγκίπισσας Νταϊάνα: τα κρυφά μαθήματα χορού που έκανε από το 1981 και για εννέα χρόνια.

Η καναδική τηλεοπτική και κινηματογραφική εταιρεία παραγωγής Sphere Media, εξασφάλισε τα δικαιώματα του βιβλίου «Dancing with Diana: A Memoir» και θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Two Rivers Media του 'Αλαν Κλέμεντς(Alan Clements) με έδρα τη Γλασκόβη. Η Sphere Abacus, θα διανείμει το ντοκιμαντέρ διεθνώς.

Για σχεδόν μια δεκαετία, η ταλαντούχα χορεύτρια και δασκάλα του London City Ballet προσέφερε στην Νταϊάνα ιδιωτικά μαθήματα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα συμμετείχε στην χορογραφία του «Uptown Girl» του Μπίλι Τζόελ που χόρεψε η πριγκίπισσα στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, με παρτενέρ τον Γουέιν Σλιπ και προκάλεσε την έκπληξη του πρίγκιπα Καρόλου το 1985.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και αποκαλύπτει την κρυφή αγάπη της αείμνηστης πριγκίπισσας για τον χορό και τη στενή φιλία που ανέπτυξε με την δασκάλα της καθώς μοιράστηκε μαζί της τις προσωπικές προκλήσεις και την θέση της στην βασιλική οικογένεια. Η 'Αλλαν εξήγησε, σύμφωνα με το PEOPLE, ότι έγραψε το βιβλίο της τόσο για την 4χρονη εγγονή της όσο και για να μοιραστεί «την άλλη πλευρά της [Νταϊάνα], τη χορευτική καθώς και την ομορφιά που έκρυβε μέσα της».

«Είμαι ενθουσιασμένη που το «Dancing With Diana» θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μου με την πριγκίπισσα, είχα την τύχη να γνωρίσω όχι μόνο την βαθιά αγάπη της για το χορό, αλλά και μια πολύ πιο προσωπική πλευρά της. Ελπίζω οι θεατές...ν΄ ανακαλύψουν πόσο καταπληκτική γυναίκα ήταν», ανέφερε σε δήλωσή της η 'Αλαν.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αδημοσίευτο υλικό, φωτογραφίες, προσωπικά δώρα και σημειώματα της πριγκίπισσας, ενώ θα φιλοξενήσει νέες συνεντεύξεις από βασιλικούς αναλυτές, διασημότητες και ανθρώπους του περιβάλλοντός της, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

