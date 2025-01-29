Η Lourdes Leon εμφανίστηκε στο σόου του Saint Laurent στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Η κόρη της Madonna φόρεσε ένα διάφανο φόρεμα, αλλά αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ξέχασε να βάλει στηθόδεσμο. Ακολουθεί κι αυτή τα χνάρια της μητέρας της…

Madonna's daughter Lourdes Leon goes BRALESS in a sheer catsuit as she joins modest Zoe Kravitz and Iris Law at Saint Laurent's PFW show https://t.co/KNlARoNkNH January 29, 2025

Η Lourdes «ενώθηκε» με τις σεμνές Zoe Kravitz και Iris Law στη λαμπερή πασαρέλα στο Bourse de Commerce Pinault Collection. Αναδεικνύοντας τις αξιοζήλευτες καμπύλες της, έβαλε στους ώμους της μια κομψή μαύρη δερμάτινη καμπαρντίνα για να δείχνει, μάλλον, πιο σεμνή.

Μεγαλώνοντας, η Lourdes Leon έμαθε από τη διάσημη μητέρα της πώς να κλέβει τις εντυπώσεις και πώς να ξεχωρίζει στο μόντελινγκ. Το μοντέλο και εκκολαπτόμενη τραγουδίστρια διαμορφώνει το δικό της προσωπικό στυλ.

Η Lourdes είναι η πρώτη κόρη της Madonna, την οποία καλωσόρισε με τον πρώην σύντροφό της, Carlos Leon, το 1996. Από τότε που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 2018, έχει ποζάρει για διάσημες μάρκες όπως Marc Jacons, Mulberry, Swarovski, Mugler, Savage x Fenty της Rihanna και άλλες. Η τελευταία της δουλειά ως μοντέλο είναι για τη νέα καμπάνια της Dion Lee.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.