Luke Newton: Ο ηθοποιός του «Bridgerton» που είχε όνειρα να γίνει ποπ σταρ

Το να βολευτεί στον καναπέ του και να παρακολουθήσει ρομαντικές κωμωδίες του Paul Rudd αποτελούσε την τέλεια βραδιά για τον 31χρονο Luke Newton, τον πρωταγωνιστή της τρίτης σεζόν του «Bridgerton».

«Συνειδητοποίησα ότι δεν γιορτάζουμε απλώς την κυκλοφορία της τελευταίας σεζόν της σειράς, αλλά και τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής μας», δήλωσε ο ίδιος σε μία από τις συνεντεύξεις του στο junket.

Το φαινόμενο Netflix έχει καταστήσει τον Newtown έναν από τους πιο περιζήτητους Βρετανούς ηθοποιούς, αλλά οι πρώτες του «εισβολές» στη βιομηχανία του θεάματος δεν ήταν στον τομέα της υποκριτικής.

Η μουσική ήταν η πρώτη του αγάπη, σε τέτοιο βαθμό που εντάχθηκε σε ένα συγκρότημα, τους «South 4», μαζί με άλλα τρία μέλη. Αν και η πορεία του συγκροτήματος ήταν σύντομη (διαλύθηκαν αμέσως μετά το ξεκίνημά τους), κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι και, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο της εποχής, υπέγραψαν συμβόλαιο εκατ. λιρών με την εταιρεία Eagle Music. Τα νέα για το παρελθόν του ως μέλος boy band, τύπου «One Direction», έφτασαν στα αυτιά της συμπρωταγωνίστριάς του, Nicola Coughlan, η οποία του έκανε φάρσα στο πλατό. Πιο συγκεκριμένα, η Coughlan φρόντισε να παίξει το μοναδικό κομμάτι του γκρουπ αντί για τη μουσική που είχε προγραμματιστεί στο σενάριο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής με χορό.

Το πάθος του για τη μουσική προέρχεται από τον πατέρα του, ο οποίος συμμετείχε στο «Stars in Their Eyes», έναν εξαιρετικά δημοφιλή διαγωνισμό που προβλήθηκε στην τηλεόραση του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1990 έως το 2006, καθώς και από τις θείες του, οι οποίες είναι ηθοποιοί. Στην πραγματικότητα, αγάπησε την υποκριτική όταν τις είδε να παίζουν στο «Les Misérables». Η μουσική τον έφερε στην υποκριτική και στη συμμετοχή του σε μικρές τοπικές παραγωγές. Ήταν ακόμα έφηβος όταν ένας θεατρικός ατζέντης παρατήρησε το ταλέντο του σε μια διασκευή του Billy Elliot. Ήταν η ώθηση που χρειαζόταν για να πάρει τον εαυτό του στα σοβαρά. Εγγράφηκε στη Σχολή Μουσικού Θεάτρου του Λονδίνου με στόχο να χαράξει καριέρα ως ηθοποιός σε μιούζικαλ.

Μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας, ο Luke Newton και η Nicola Coughlan έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι και αυτή η εμπιστοσύνη έπαιξε σημαντικό ρόλο όταν ήρθε η στιγμή να γυρίσουν τις ερωτικές σκηνές στη σειρά. Μάλιστα, η προσπάθεια που κατέβαλαν αναγνωρίστηκε από τους θαυμαστές: σύμφωνα με ανακοίνωση του Netflix, το πρώτο μισό της σεζόν είχε το μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία της σειράς, συγκεντρώνοντας 41 εκατ. προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες! Τώρα, η πρόκλησή του δεν είναι μόνο να επιβιώσει από τη φήμη, αλλά και από το Netflix.

Πηγή: skai.gr

