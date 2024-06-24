Η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε στο σόου της Vogue στο Παρίσι και η ενδυματολογική της επιλογή προκάλεσε πολλά στους θαυμαστές της. Η ποπ σταρ επέλεξε ένα φόρεμα άκρως αποκαλυπτικό, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram η 39χρονη καλλιτέχνιδα.

Το φόρεμα της Πέρι είναι δημιουργία του οίκου Noir Kei Ninomiya. Πρόκειται για ένα φόρεμα με γεωμετρικά σχέδια και πολλά ανοίγματα μαζί με μια πληθώρα λουλουδιών για στόλισμα. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση της Vogue ήταν αφιερωμένη στα σχήματα, τα σχέδια και τις μορφές της δεκαετίας του ’80.

Πηγή: skai.gr

