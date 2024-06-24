Ο φίλος της Τέιλορ Σουίφτ, Travis Kelce, έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο στάδιο Γουέμπλεϊ την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024.

Ο 39χρονος Travis Kelce εμφανίστηκε με ένα κοστούμι, έκανε μερικές χορευτικές φιγούρες και μετέφερε την τραγουδίστρια, η οποία προσποιήθηκε ότι λιποθύμησε, σε έναν κόκκινο καναπέ στη μέση του σόου. Η εμφάνισή του κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «The Smallest Man Who Ever Lived» ξεσήκωσε το πλήθος, των σχεδόν 90.000 θεατών!

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα στη συνέχεια άλλαξε το κοστούμι της, ενώ ο σύντροφός της προσποιήθηκε ότι της έφτιαχνε το μακιγιάζ και ερμήνευσε το «I Can Do It With A Broken Heart» από το τελευταίο της άλμπουμ «The Tortured Poets Department».

Η Swift έκλεισε τη συναυλία της με το τραγούδι «Karma», αλλάζοντας τους στίχους για να τραγουδήσει στον αγαπημένο της: «Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me», αναφερόμενη στο «αστέρι» των Kansas City Chiefs, τον Travis. Είναι η πρώτη φορά που ο αθλητής εμφανίζεται στη σκηνή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο τους έγιναν ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023, με τη Swift να έχει παρακολουθήσει αρκετούς αγώνες του, συμπεριλαμβανομένου του Super Bowl, που κέρδισε η ομάδα του Kelce τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι συναυλίες της στο Λονδίνο έχουν προσελκύσει πλήθος διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θρύλων της ροκ Sir Paul McCartney και Jon Bon Jovi, ενώ η καλλιτέχνις συναντήθηκε και με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά του.



