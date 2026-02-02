Κιμ Καρντάσιαν-Λιούις Χάμιλτον: Μυστικό ειδύλλιο και ρομαντική απόδραση στα Cotswolds

Δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρουν ότι η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φέρονται να διατηρούν προσωπική σχέση, μετά από κοινή τους παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα ταξίδεψε στην Αγγλία, όπου συναντήθηκε με τον 41χρονο οδηγό της Formula 1 σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή των Cotswolds. Η περιοχή των Cotswolds έχει έκταση λίγο πάνω από 2.000 τ. χλμ. και εκτείνεται σε πέντε κομητείες (κυρίως Gloucestershire και Oxfordshire).

Lewis Hamilton dating Kim Kardashian after reality star jets in to UK pic.twitter.com/WqPcxeDGbw — The Sun (@TheSun) February 1, 2026

Η Καρντάσιαν φέρεται να έφτασε στο αεροδρόμιο της Οξφόρδης το απόγευμα του Σαββάτου με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κατάλυμα με οχήματα ασφαλείας. Ο Χάμιλτον, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αφίχθη περίπου μία ώρα αργότερα με ελικόπτερο από το Λονδίνο.

Πηγές που επικαλούνται οι εφημερίδες «The Sun» και «Daily Mail» αναφέρουν ότι οι δύο τους διέμειναν στο ίδιο δωμάτιο στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου και έκαναν χρήση των παροχών του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του σπα και της ιδιωτικής εστίασης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους υπήρχε διακριτική παρουσία προσωπικού ασφαλείας.

Kim Kardashian 'is enjoying a secret romance with Lewis Hamilton as US star jets in for romantic weekend in the Cotswolds with F1 ace' https://t.co/dNKH0qpyt8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026

Το ζευγάρι αποχώρησε από το ξενοδοχείο το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Χάμιλτον έφυγε από την κεντρική είσοδο, ενώ η Καρντάσιαν από εναλλακτική έξοδο. Αργότερα την ίδια ημέρα, η Καρντάσιαν εντοπίστηκε στο Λονδίνο, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη σε εμπορικό κατάστημα. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον διατηρούν γνωριμία εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2014 είχαν εμφανιστεί μαζί σε δημόσια εκδήλωση στο Λονδίνο, συνοδευόμενοι τότε από τους συντρόφους τους.

Πηγή: skai.gr

