Η Lily Allen έπαθε νευρικό κλονισμό μετά τον χωρισμό της και εισήχθη σε κλινική, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Daily Mail». Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι πρόκειται για κλινική αντιμετώπισης τραυμάτων και μάλιστα ιδιαίτερα «τσουχτερή», αφού η καλλιτέχνιδα πληρώνει πάνω από 8.000 λίρες την εβδομάδα.



Η ψυχική υγεία της τραγουδίστριας επιδεινώθηκε σημαντικά, αφού επέστρεψε από τις διακοπές της στο συζυγικό της σπίτι στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Η καλλιτέχνιδα χώρισε με τον ηθοποιό του «Stranger Things», Ντέιβιντ Χάρμπορ, τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ανακάλυψε ότι χρησιμοποιούσε την εφαρμογή γνωριμιών διασημοτήτων, «Raya».

Devastated Lily Allen checks in to £8,000 per week US trauma clinic as she 'spirals out of control' following collapse of her marriage - as her carefree ex-husband enjoys breezy lunch with Scarlett Johansson https://t.co/O1fCr7YEJV pic.twitter.com/tBmqjKebfZ January 12, 2025

Ενώ βρισκόταν στο σπίτι τους στο Μπρούκλιν, η Lily ένιωσε να την «κατακλύζει» η σκέψη ότι ο σύζυγός της βρισκόταν αλλού στην πόλη με μια άλλη γυναίκα. «Ήταν πολύ οδυνηρό για την ίδια να επιστρέψει στο σπίτι. Ο David ήταν ο σωτήρας της και τώρα όλο αυτό τη θλίβει. Η Lily επέστρεψε με τα παιδιά της στο σπίτι και αφού τα πήγε στο σχολείο, στη συνέχεια εισήχθη στην κλινική. Ένιωθε απελπισμένη και δεν μπορούσε να διώξει αυτές τις σκέψεις», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο.

Η καλλιτέχνιδα θα περάσει αρκετές εβδομάδες στο κέντρο θεραπείας στις ΗΠΑ. Το τελευταίο κεφάλαιο στη συχνά ταραγμένη ζωή της σταρ έχει προκαλέσει απογοήτευση στους στενούς της φίλους, αλλά ελπίζουν ότι «βρίσκεται πλέον στον δρόμο της ανάρρωσης».

Πηγή: skai.gr

