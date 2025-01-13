Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η Πανσέληνος αυτής της εβδομάδας δίνει έμφαση στην εριστική διάθεση των άλλων και στα δικά σας, γνωστά άγχη. Αποφύγετε να συγκρουστείτε με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Φανείτε υποχωρητικοί και διπλωμάτες σε δύσκολες στιγμές, κυρίως εκείνες που αφορούν σε οικονομικές υποθέσεις. Δείξτε το καλύτερό σας πρόσωπο στις κοινωνικές σας εμφανίσεις και κάντε ότι καλύτερο μπορείτε στον επαγγελματικό σας τομέα. Στα αισθηματικά κινηθείτε διαλλακτικά και όχι εγωκεντρικά.

Ταύρος

Η Πανσέληνος του Ιανουαρίου σας εμπνέει για να βάλετε στόχους, οι οποίοι αφορούν νευραλγικούς τομείς της ζωής σας σε σχέση με ανταπτυσσόμενες ανάγκες σας. Η επιστροφή του Άρη στον Καρκίνο θα τονίσει την εριστικότητα στο οικογενειακό περιβάλλον. Παράλληλα θα εμποδίσει να γίνουν ή να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα, παρά τις καλές προθέσεις ή επιδόσεις σας. Χρειάζεται να φιλοσοφήσετε περισσότερο και να έχετε μεγαλύτερη υπομονή τις προσεχείς ημέρες. Μεριμνήστε, επίσης, για την ασφάλεια, όσο και για την καλή κατάσταση της υγείας σας.

Δίδυμοι

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επόμενες μέρες, καθώς αυξάνει η κινητικότητα γύρω σας. Οι άνθρωποι παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέρον. Με εξαίρεση το οικονομικό, οι υπόλοιποι τομείς θα προχωρήσουν απρόσκοπτα και θα βοηθήσουν το συντονισμό σας μαζί τους. Ανταποκριθείτε σε κοινωνικές προσκλήσεις και επινοήστε μια σύντομη εξόρμηση στην ύπαιθρο που θα σας βοηθούσε ψυχολογικά και βιολογικά. Μην αποφεύγετε να βλέπετε την πραγματικότητα όσο και αν αυτή επηρεάζει την ψυχολογία σας.

Καρκίνος

Τις μέρες που ακολουθούν προβλέπεται να ζήσετε αναστατώσεις στις προσωπικές και κοινωνικές σας σχέσεις. Η επιστροφή του Άρη από το ζώδιό σας τονίζει τη νευρικότητα και τη δημιουργικότητα. Φροντίστε η μεν να μην επηρεάζει άμεσα τη δε. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες θα λειτουργήσει σαν αντίβαρο εξισορρόπησης καταστάσεων που αφορούν στο συναισθηματικό σας χώρο. Στα πρακτικά ζητήματα φανείτε προνοητικοί και μην φορτώνετε με έξοδα τον προϋπολογισμό σας.

Λέων

Δεν αλλάζει πολύ το κλίμα της καθημερινότητας συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η εργασία γίνεται ακόμα μια φορά βραχνάς, το παρασκήνιο θέλει προσοχή, διότι κάποιοι σας επιβουλεύονται πιο έντονα και το μέλλον επιζητά περισσότερη δράση και σκέψη από εσάς. Μην αμελείτε κάποιες τυπικές σας υποχρεώσεις και μην αφήνετε την ερωτική σας δραστηριότητα σε αδράνεια. Επαγγελματικά, η καθημερινότητα προβλέπεται ενδιαφέρουσα, αλλά οι καταστάσεις θα είναι περίεργες.

Παρθένος

Για σας τους Παρθένους, η Πανσέληνος του Ιανουαρίου είναι λιγότερο δυσάρεστη. Φωτίζει κάποιες πτυχές της ζωής σας και σας βοηθά να πάρετε πρωτοβουλίες που θα αποδώσουν. Δραστηριοποιηθείτε ερωτικά με απτό αποτέλεσμα. Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, μετακινήσεις, ακόμα και αγοραπωλησίες μπορούν να ευοδωθούν. Προσκλήσεις που θα δεχτείτε θα αποδειχτούν χρήσιμες για το μέλλον. Επαγγελματικές συζητήσεις που θα προκύψουν, θα συμβάλλουν στο άνοιγμα νέων δρόμων.

Ζυγός

Θα παρατηρηθεί μεγάλη κινητικότητα στον τομέα των σχέσεων σε όλο το μήκος αυτής της εβδομάδας. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες σας βοηθά να είστε πιο ευέλικτοι προκειμένου να φτάσετε στους προορισμούς σας. Ο ανάδρομος Άρης στον Καρκίνο βγάζει στην επιφάνεια παλιές υποθέσεις της δουλειάς σας, τις οποίες και πρέπει να τακτοποιήσετε. Ένα γεγονός θα ανατρέψει την ισορροπία στο οικογενειακό περιβάλλον και θα χρειαστεί να φανείτε ιδιαίτερα ψύχραιμοι.

Σκορπιός

Συγκριτικά με άλλους θα περάσετε καλύτερα την Πανσέληνο του Ιανουαρίου, η οποία θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε κάτι που επιδιώκετε από καιρό. Μια άλλη εκδοχή είναι να αποκαλυφθεί ένα κρυμμένο μυστικό, το οποίο θα εξηγήσει πολλά πράγματα που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα στο περιβάλλον σας. Συγγενείς και συνεργάτες θα μονοπωλήσουν τον χρόνο σας και θα παρατηρηθεί μεγάλη κινητικότητα στην κοινωνική σας ζωή. Προσέχετε τις αποφάσεις που θα πάρετε και τις αγορές που θα κάνετε.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στους Ιχθύες σε συνδυασμό με την Πανσέληνο του Ιανουαρίου διευκολύνει την εξέλιξη προσωπικών υποθέσεων ή την τακτοποίηση οικογενειακών ζητημάτων. Η ένταση και η νευρικότητα δεν θα λείψουν και καλό θα ήταν να τις αποφύγετε. Η καθημερινότητα θα επιφορτιστεί με διάφορα, απροσδόκητα περιστατικά. Αισθηματικά θα υπάρξει μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά στα οικονομικά θα εμφανιστούν έξοδα που δεν είχατε υπολογίσει. Οργανώστε τις μετακινήσεις, αλλά και τις τυπικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον νόμο ή το σύστημα.

Αιγόκερως

Η Πανσέληνος του Ιανουαρίου δίνει έμφαση στις σχέσεις σας με τους άλλους και μεγεθύνει κάποια υπάρχοντα προβλήματα, για άλλους στον οικογενειακό τομέα και για άλλους στον επαγγελματικό. Θα μπορέσετε όμως να διευθετήσετε τόσο τις υποθέσεις που σας αφορούν, όσο και τις αιφνίδιες δυσκολίες που θα παρουσιαστούν. Αποφύγετε να έρθετε σε ρήξη τόσο με δικούς σας ανθρώπους όσο και με παράγοντες της εργασίας. Ο ανάδρομος Άρης στον Καρκίνο αποτελεί ένα αγκάθι και μια σειρά καθυστερήσεων που θα διαρκέσουν αρκετά.

Υδροχόος

Η ένταση των προηγούμενων εβδομάδων υποχωρεί και παρά την Πανσέληνο του Ιανουαρίου, εσείς θα επηρεαστείτε λιγότερο αρνητικά. Οι μέρες που ακολουθούν σας βοηθούν να βάλετε μια τάξη σε πρακτικά ζητήματα και να δείτε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Το καλό είναι ότι τώρα είστε λιγότερο εκτεθειμένοι από ότι στο παρελθόν και περισσότερο ευνοημένοι στα αισθηματικά και ενδεχομένως και στα οικονομικά. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η ψυχαγωγία, οι κοινωνικές σας δραστηριότητες και ένα σύντομο ταξίδι στο εξωτερικό για ορισμένους.

Ιχθύς

Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας βελτιώνει το κλίμα και γλυκαίνει την ατμόσφαιρα. Η καλή της όψη με τον Άρη από τον Καρκίνο έστω και ανάδρομο, βοηθά την πορεία των δραστηριοτήτων σας, τυχόν νομικές υποθέσεις και τη δημόσια εικόνα σας την κατάλληλη στιγμή. Η Πανσέληνος δίνει έμφαση στις φιλίες, στην πραγματοποίηση προσδοκιών και στην έλευση καινούριων προτάσεων συνεργασίας. Ξεπεράστε το βάρος του Κρόνου και δείτε με καλό μάτι, ό, τι καινούριο έρχεται στη ζωή σας αυτήν την περίοδο.

