Η Ναόμι Κάμπελ ενθουσίασε τους θαυμαστές της με μία τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, όπου μοιράστηκε σπάνια στιγμιότυπα με τα δύο παιδιά της κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών.

Σε ένα από αυτά δείχνει το σούπερ μόντελ, ακτιβίστρια και φιλάνθρωπο να περπατά στο χιόνι έχοντας αγκαλιά τα παιδιά της και φορώντας ένα κομψό μαύρο γούνινο παλτό και ένα καπέλο σε στιλ fedora, σύμφωνα με το Hello!. Σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται τα μικρά της να απολαμβάνουν το χιόνι, ενώ το κορυφαίο μοντέλο μοιράστηκε μία οικογενειακή στιγμή ευτυχίας στο σαλόνι, όπου ήταν ντυμένοι με ασορτί κόκκινες πιτζάμες με ταρτάν.

«Ευγνώμων και ευλογημένη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, συμπληρώνοντας πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αμέσως μετά, φίλοι και θαυμαστές έγραψαν τρυφερά σχόλια, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για την οικογενειακή ευτυχία της.

«Υπέροχες εικόνες χαράς», σημείωσε κάποιος από τους φίλους της, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα!!».

Είναι μία από τις σπάνιες φορές που η Κάμπελ μοιράζεται οικογενειακές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, ανακοίνωσε τον ερχομό της κόρης της τον Μάιο του 2021 και του γιου της τον Ιούνιο του 2023, τα ονόματα των οποίων δεν έχει αποκαλύψει.

Μιλώντας στους Times, επιβεβαίωσε ότι καλωσόρισε και τα δύο παιδιά της μέσω παρένθετης, ενώ έγινε μητέρα για πρώτη φορά στα 50 χρόνια της.

Πηγή: skai.gr

