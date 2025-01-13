Ο διάσημος ηθοποιός Ντζιμόν Χουνσού (Djimon Hounsou), αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι εξακολουθεί να αγωνίζεται για να «βγάλει τα προς το ζην» στο Χόλυγουντ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μεγάλες παραγωγές και τις δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, το 2004 και το 2007.

«Ακόμα παλεύω να βγάλω τα προς το ζην. Είμαι σε αυτόν τον χώρο πάνω από δύο δεκαετίες με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και με συμμετοχές σε πολλές υπερπαραγωγές. Ωστόσο, εξακολουθώ να δυσκολεύομαι οικονομικά. Σίγουρα αμείβομαι λιγότερο», ανάφερε χαρακτηριστικά σε πρόσφατο επεισόδιο του «African Voices Changemakers» του CNN.

«Αυτό είναι ένα σημάδι ότι ο συστημικός ρατσισμός δεν είναι κάτι που μπορείς να αντιμετωπίσεις ελαφρά τη καρδία. Είναι βαθιά ριζωμένος σε όλους τους τομείς...πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το διαχειριστείς και να επιβιώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ερμηνεία του στο ιστορικό δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Amistad», το 1997, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι παρακάμφθηκε η υποψηφιότητά του για Όσκαρ εξαιτίας της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Oscar-nominated actor @djimonhounsou gets real about systemic racism, being underpaid, and the struggle for genuine diversity in Hollywood. The actor shares his unfiltered story with @LarryMadowo , offering insight into how it inspired his philanthropic work on #CNNAfricanVoices pic.twitter.com/tOHgWm7Ob5 — CNN Africa (@CNNAfrica) January 10, 2025

«Αν και το έκανα με επιτυχία, δεν ένιωθαν ότι ήμουν ένας ηθοποιός που θα έπρεπε να τιμήσουν ή να σεβαστούν. Η ιδέα της ποικιλομορφίας, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της», υπογράμμισε.

Ο Χουνσού, ο οποίος γεννήθηκε στη δυτική Αφρική και μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία 23 ετών, αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σπίλμπεργκ, τον ενέπνευσε να ιδρύσει το Ίδρυμα Djimon Hounsou.

«Καθώς έκανα έρευνα για την ταινία, συνειδητοποίησα βαθιά την αποσύνδεση μεταξύ των ανθρώπων που έχουν αφρικανικές ρίζες και τον πολιτισμό τους. Όταν δεν ξέρεις από πού ήρθες, δεν ξέρεις ποιος είσαι», σημείωσε.

Μετά τη συμμετοχή του στις δύο παραγωγές του Ζακ Σνάιντερ «Rebel Moon» για το Netflix, ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία επιβίωσης «Beneath the Storm» με τη Φίμπι Ντίνεβορ, στο θρίλερ «The Zealot» με τον Κόντι Σμιτ-ΜακΦι και στην ταινία τρόμου του Ντάρεν Λιν Μπάουσμαν, «The Monster», σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

