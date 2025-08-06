Το «πριν» και «μετά» της Κάμερον Ντίαζ: Μας τρόμαξε η αλλαγή της - Είναι, πράγματι, αγνώριστη… (video)

Αν κάποιος έβλεπε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μαντέψει ότι πρόκειται για τη διάσημη ηθοποιό, Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz). Η Ντίαζ απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους σε μια βόλτα της στη Νέα Υόρκη, χωρίς ίχνος μακιγιάζ. Η 52χρονη ηθοποιός ντύθηκε άνετα, φορώντας ένα casual σύνολο, δηλαδή τζιν πουκάμισο με τζιν παντελόνι. Και όχι δεν ήταν της Αmerican Eagle, μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε και την καμπάνια της με τη Ρεπουμπλικανή Σίντνεϊ Σουίνι.

Cameron Diaz, 52, looks nearly unrecognizable as she goes fresh-faced in New York City https://t.co/898qlqoiHN August 6, 2025

Η ηθοποιός φαινόταν χαλαρή και άνετη καθώς περπατούσε με το oversize σύνολο, ένας συνδυασμός πολύ διαφορετικός από το συνηθισμένο, λαμπερό στιλ της. Η σταρ της σειράς «Charlie's Angels» επέλεξε έναν σκελετό γυαλιών, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτικός για το πρόσωπό της. Η έξοδος της έρχεται μετά την αποκάλυψή της ότι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της φυσικής γήρανσης. Βέβαια, αυτό δεν ίσχυε πάντα για την ηθοποιό.

Πάνω από μια δεκαετία πριν, η ίδια είχε πει σε συνεντεύξεις της ότι είχε κάνει ενέσεις Botox, αλλά μετάνιωσε για τις αισθητικές επεμβάσεις. Δεν αποκάλυψε τον αριθμό των επεμβάσεων… Τον Ιανουάριο του 2014, μίλησε για την εμπειρία της με τις ενέσεις εκείνη την εποχή. «Έχω δοκιμάσει το μπότοξ στο παρελθόν, όπου ήταν σαν ένα μικρό άγγιγμα», είπε τότε στο ET.

«Άλλαξε το πρόσωπό μου με έναν τόσο περίεργο τρόπο που σκέφτηκα: ‘’Όχι, δεν θέλω να είμαι έτσι’’. Προτιμώ να βλέπω το πρόσωπό μου να γερνάει, παρά ένα πρόσωπο που δεν μου ανήκει καθόλου». Συνέχισε, προσθέτοντας ότι έμαθε να αποδέχεται τις ρυτίδες του γέλιου. Επίσης, το 2006 μίλησε δημόσια για την πλαστική εγχείρηση στη μύτη της, μετά από ένα ατύχημα που είχε κάνοντας σέρφινγκ και έσπασε τη μύτη της.

