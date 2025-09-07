Ενώ ο Λίαμ Νίσον έγινε πρωτοσέλιδο για ειδύλλιο – διαφημιστικό κόλπο με την Πάμελα Άντερσον, ο γιος του διάσημου ηθοποιού, Ντάνιελ, έχει πραγματική ερωτική ζωή.

Ο 29χρονος Ντάνιελ Νίσον ανακοίνωσε στο Instagram το Σαββατοκύριακο ότι αρραβωνιάστηκε με τη σύντροφό του, Νάταλι Άκερμαν, υπεύθυνη μάρκετινγκ μόδας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, ο γιος του Λίαμ Νίσον και ιδρυτής της Tequila κοινοποίησε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου και το πάρτι αρραβώνων τους στη Νέα Υόρκη, το Σάββατο το βράδυ.

Ο Ντάνιελ αποκάλυψε ότι έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής κρουαζιέρας στον ποταμό Χάντσον - αφήνοντας την 28χρονη Νάταλι εντελώς έκπληκτη καθώς γονάτισε για να της χαρίσει ένα λαμπερό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων.

Μάλιστα, δημοσιοποίησε και ένα στιγμιότυπο από τη στιγμή που της κάνει την πρόταση γάμου, γράφοντας στη λεζάντα: «Η ζωή είναι όμορφη».

Ο Ντάνιελ είναι ο νεότερος γιος του Λίαμ Νίσον και της Νατάσα Ρίτσαρντσον, η οποία πέθανε τραγικά το 2009 σε ηλικία 45 ετών, μετά από τραυματισμό στο κεφάλι σε ατύχημα στο σκι στον Καναδά.

Ο Ντάνιελ και η Νάταλι γνωρίστηκαν όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη και είναι μαζί εδώ και οκτώ χρόνια.

Πηγή: skai.gr

