Η Βικτόρια Μπέκαμ άφησε στην άκρη τον πόνο της για την αποξένωση του μεγαλύτερου γιου της, Μπρούκλιν, και φρόντισε να τον συμπεριλάβει στην επερχόμενη εκπομπή της στο Netflix - ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την ακμάζουσα επιχειρηματική αυτοκρατορία της πρώην Spice Girl.

Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά το γεγονός ότι η σχεδιάστρια μόδας και ο σύζυγός της, Ντέηβιντ, δεν έχουν καμία επαφή με τον 26χρονο γιο τους από τον περασμένο Μάιο, η Βικτόρια Μπέκαμ αρνήθηκε να κόψει σκηνές και πλάνα του Μπρούκλιν από το ντοκιμαντέρ.

Για παράδειγμα, πηγές κοντά στο πρότζεκτ αποκάλυψαν μια σκηνή όπου ο Μπρούκλιν καθαρίζει τημ πασαρέλα για την επίδειξη μόδας της μητέρας του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2024 από το νερό, όπου έβρεχε καταρρακτωδώς.

Ο Μπρούκλιν, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Αμερικανίδα κληρονόμο Νίκολα Πελτζ (κεντρική φωτογραφία) και έχει αποξενωθεί εντελώς από τους γονείς τους, θα συμμετάσχει στη σειρά ντοκιμαντέρ - παρά τρην θέλησή του προφανώς - μαζί με τους μικρότερους αδελφούς του, Ρωμαίο και Κρουζ Μπέκαμ, 20 ετών.

«Η εκπομπή αφορά την αυτοκρατορία μόδας και ομορφιάς της Βικτόρια και η επίδειξη στο Παρίσι όπου βρέθηκε ο Μπρούκλιν ήταν μέρος αυτής της ιστορίας», δήλωσε μια πηγή. «Οπότε, ο Μπρούκλιν θα συμμετέχει στην εκπομπή, αυτό είναι σίγουρο».

Πηγή: skai.gr

