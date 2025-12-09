Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Το περιοδικό «Time» τον ανακήρυξε «Καλλιτέχνη της Χρονιάς»

Καλλιτέχνη της Χρονιάς για το 2025 ανακήρυξε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το περιοδικό «Time», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον ηθοποιό για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Ο 50χρονος σταρ του Χόλιγουντ, που κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «The Revenant» το 2015, επιστρέφει δυναμικά στην κούρσα των βραβείων με την ερμηνεία του ως ξεπεσμένος πρώην επαναστάτης, ο οποίος ζει πλέον σε μια κατάσταση μόνιμης παράνοιας -μέχρι τη στιγμή που ένας αντίπαλός του από το παρελθόν (Σον Πεν) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια. Και τότε οι μάχες ξεκινούν.

"I was the person telling my dad and my mom, 'Get me to auditions! We need to do this!'" All he ever wanted to be was an actor. Leonardo DiCaprio is TIME's Entertainer of the Year https://t.co/1sbtJHAXiu pic.twitter.com/dU1weGsuRq — TIME (@TIME) December 8, 2025

«Σκέφτομαι πολύ πόσο συχνά εμφανίζονται πραγματικά πρωτότυπες ιδέες για ιστορίες σαν αυτή, χωρίς σύνδεση με οτιδήποτε ιστορικό, χωρίς προϋπάρχοντες χαρακτήρες, χωρίς συγκεκριμένο είδος, χωρίς βρικόλακες, χωρίς φαντάσματα, χωρίς τίποτα», είπε ο διάσημος ηθοποιός στο περιοδικό. «Ήταν κάπως ριψοκίνδυνο για το στούντιο να το αναλάβει. Νομίζω, είναι η γοητεία της αφήγησης του Πολ και η έντονη πρωτοτυπία της δουλειάς του που έκανε τη διαφορά», επισήμανε.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο Ντι Κάπριο πρόσθεσε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην ήδη εντυπωσιακή λίστα διακρίσεων για την ταινία. Την περασμένη εβδομάδα εξασφάλισε υποψηφιότητα για τα Critics Choice Awards, μαζί με βραβείο της National Board of Review, το Desert Palm Achievement Award από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και άλλες διακρίσεις.

Το «One Battle After Another» είναι, επίσης, υποψήφιο για Καλύτερη Ταινία στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards, έχοντας ήδη κερδίσει βραβεία στα Gotham Awards, στη National Board of Review, από τους κριτικούς κινηματογράφου του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης. Το «Time» θα ανακοινώσει το «Πρόσωπο της Χρονιάς» την Πέμπτη, καθώς και τον «Καλλιτέχνη-Ανακάλυψη» και τον «Αθλητή της Χρονιάς» σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

