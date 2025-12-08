Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα "One Battle After Another" (ελληνικός τίτλος: "Μια Μάχη Μετά την Άλλη"), η τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η ταινία της Warner Bros θα διαγωνιστεί στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μιούζικαλ ή κωμωδίας με αντίπαλους τις ταινίες "Marty Supreme" και "Bugonia", σκηνοθεσίας Γιώργου Λάνθιμου, μεταξύ άλλων.

Το νορβηγικό δράμα "Affeksjonsverdi" ("Συναισθηματική Αξία") κατέλαβε τη δεύτερη θέση με οκτώ υποψηφιότητες. Ακολουθεί το θρίλερ "Sinners" ("Αμαρτωλοί") με επτά υποψηφιότητες.

Και οι δύο είναι υποψήφιες για καλύτερη ταινία δράματος μαζί με την ερμηνεία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το "Frankenstein" και το "Hamnet".

Ηθοποιοί υποψήφιοι για βραβεία καλύτερης ερμηνείας είναι οι Ντι Κάπριο και οι συμπρωταγωνιστές του "One Battle" Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι και Τεγιάνα Τέιλορ .

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Άνταμ Σάντλερ έλαβαν υποψηφιότητες για το "Jay Kelly", όπως και ο Ντουέιν Τζόνσον για το "The Smashing Machine" και η Τζέσι Μπάκλεϊ για το "Hamnet".

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο κέρδισαν υποψηφιότητες για τους ρόλους τους στο "Wicked: For Good", αν και το δεύτερο μέρος του prequel της Universal Pictures "The Wizard of Oz" δεν κατάφερε να μπει στον τομέα του μιούζικαλ ή της κωμωδίας.

Σε μια νέα κατηγορία podcast, οι ψηφοφόροι για τις Χρυσές Σφαίρες πρότειναν τα "Armchair Expert with Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang with Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" και το "Up First" του National Public Radio.

Η σειρά "The White Lotus" του HBO ηγήθηκε στα βραβεία για τηλεοπτικές σειρές με έξι υποψηφιότητες, μπροστά από το "Adolescence" του Netflix .

Το Netflix ξεπέρασε όλα τα δίκτυα με 22 υποψηφιότητες σε κατηγορίες τηλεοπτικών σειρών. Η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής Neon, το στούντιο πίσω από τις ταινίες "Affeksjonsverdi", "It Was Just an Accident" και "The Secret Agent", εξασφάλισε τις περισσότερες υποψηφιότητες για ταινίες, με 21.

Οι νικητές για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες -που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ- θα ανακοινωθούν σε τελετή στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.

Η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ θα παρουσιάσει την τελετή απονομής που θα μεταδοθεί ζωντανά στο CBS και θα μεταδοθεί στο Paramount+.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.