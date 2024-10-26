Η ερωτική ζωή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο μας έχει απασχολήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν. Φταίει κι ο ηθοποιός, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει, σχεδόν, με όλα τα διάσημα μοντέλα, ηθοποιούς -όλων των εθνικοτήτων- και πάντα ακολουθώντας τον χρυσό κανόνα: Οι γυναίκες δεν πρέπει να είναι άνω των 25 ετών.

Από τότε που εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο 49χρονος «καρδιοκατακτητής» του Χόλιγουντ έχει βγει με τις Gisele Bündchen, Bar Refaeli κι όλες οι ερωτικές περιπέτειές του έχουν ένα κοινό στοιχείο: την ηλικία των συντρόφων του. Ακόμα και η τωρινή του σύντροφος, η Ιταλίδα Vittoria Ceretti, δεν έχει ξεφύγει από αυτό τον κανόνα.

Ωστόσο, κάτι άλλαξε… Ο διάσημος ηθοποιός, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, φέρεται να πέρασε μια βραδιά με την 33χρονη τραγουδίστρια, Teyana Taylor, σε κλαμπ της Νέας Υόρκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Leo και η Teyana έχουν απασχολήσει τα ΜΜΕ, αλλά η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό μεταξύ τους. Η καλλιτέχνιδα χώρισε από τον σύζυγό της το 2023. Σε ένα πάρτι πριν από την απονομή των Όσκαρ τον περασμένο Μάρτιο, ο Leo αγκάλιασε την Teyana, η οποία χάιδευε τρυφερά το πρόσωπό του, ενώ τον βοήθησε να φτιάξει τα μαλλιά του.

2000-2005: Gisele Bunchen

leonardo dicaprio and gisele bündchen at the 2005 #Oscars pic.twitter.com/Y2Y11EwgI7 — felipe (@nastygisele) March 10, 2024

Η πρώτη σχέση του Leo ήταν σε ηλικία 25 ετών με τη Gisele Bündchen, η οποία ήταν μόλις 20 ετών. Η Bündchen τον συνόδευσε μάλιστα στα Όσκαρ του 2005, όπου ήταν υποψήφιος στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο «The Aviator».

Το ζευγάρι έβγαινε συχνά, ιδίως σε αγώνες μπάσκετ. Μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα. Χώρισαν το 2005, όταν η Bündchen ήταν 25 ετών. Το μοντέλο είπε για το τέλος της σχέσης ότι, δυστυχώς, ήθελαν διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον σούπερ σταρ του NFL, Τομ Μπρέιντι, το 2009. Χώρισε και με αυτόν.

2005-2011: Bar Rafaeli

Μετά τον δημόσιο χωρισμό του από τη Bündchen, ο «καρδιοκατακτητής» συνέχισε να βγαίνει με το μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια Bar Refaeli.

Ο Leo ήταν 31 ετών όταν το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε σε ένα πάρτι για τους U2, με τη Bar να είναι 20 ετών όταν επισημοποίησαν τη σχέση τους. Χώρισαν το 2011, όταν αυτή «μεγάλωσε» πια και έγινε 25 χρόνων!

2011: Blake Liveley

Η νυν σύζυγος του Ryan Reynolds έβγαινε με τον ηθοποιό για λιγότερο από ένα χρόνο, όταν εκείνη ήταν 23 ετών και εκείνος 36. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τη γνώρισε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2011.

Συνέχισαν να απολαμβάνουν ένα θυελλώδες ειδύλλιο, γεμάτο με εξωτικά και λαμπερά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Τον Οκτώβριο του 2011, το ζευγάρι χώρισε.

2017-22: Camila Morrone

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η ηθοποιός και μοντέλο Camila Morrone άρχισαν να βγαίνουν για πρώτη φορά το 2018, όταν ο Leonardo DiCaprio ήταν 43 ετών και η Camila μόλις 20.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, το ζευγάρι «άντεξε» για πέντε χρόνια. Ωστόσο, μόλις ένα μήνα μετά τα 25α γενέθλια της Morrone, το ζευγάρι χώρισε «άρον άρον». Οι ίδιοι λένε ότι έχουν παραμείνει καλοί φίλοι.

2023-2024: Vittoria Ceretti

Η τελευταία γυναίκα που έχει «κατακτήσει» την καρδιά του Leo είναι το εντυπωσιακό μελαχρινό μοντέλο Vittoria Ceretti. Η 26χρονη Vittoria και ο Leo λέγεται ότι γνωρίστηκαν τον περασμένο Αύγουστο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία του «Killers Of The Flower Moon».

Η Vittoria ήταν στο παρελθόν παντρεμένη από το 2020 έως το 2023 με τον Ιταλό DJ, Matteo Milleri.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.