H Zendaya και ο Τοm Holland είναι full in love και μας χάρισαν μια matchy-matchy εμφάνιση

Ο Tom Holland και η Zendaya είναι full in love και γιόρτασαν την επίσημη έναρξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας του Tom με μια matchy-matchy εμφάνιση στα μπορντό.

Οι Holland και Zendaya έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στο Corner Bar της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι εντοπίστηκε να κρατιέται χέρι-χέρι καθώς έβγαινε από το εστιατόριο. Οι πρωταγωνιστές του Spider-Man μας χάρισαν μια match-matcy εμφάνιση και ήταν το απόλυτο couple goals inspo. Ο Holland φορούσε ένα fitted μπλουζάκι σε μπορντό απόχρωση με μαύρο παντελόνι, ενώ η Zendaya εντυπωσίασε με ένα δερμάτινο φόρεμα που ταίριαζε τέλεια με την απόχρωση του ρούχου του φίλου της, απο τη Louis Vuitton.

Η Πέμπτη ήταν η επίσημη εκδήλωση λανσαρίσματος της BERO, της μη αλκοολούχας μπύρας που έχει συνιδρύσει ο Holland. «Ήταν μια μακρά διαδικασία», είπε ο Holland κατά τη διάρκεια της εκπομπής Late Night With Seth Meyers, περιγράφοντας την αρχή της επιχείρησης. «Ήταν μια πολύ διασκεδαστική διαδικασία και υπήρξαν πολλοί πειραματισμοί και δοκιμές. Είχα τους αδελφούς μου να το δοκιμάζουν, τους φίλους και την οικογένειά μου. Όλοι έρχονταν στο σπίτι και πραγματικά προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς να δημιουργήσουμε κάτι που να μοιάζει με αυθεντική μπύρα».

Ο Βρετανός αστέρας πρόσθεσε: «Για μένα, σε αυτήν την πορεία προς την νηφαλιότητα, το πράγμα που μου έχει λείψει περισσότερο είναι η εμπειρία του να μοιράζομαι μια μπύρα, παρά η ίδια η μπύρα». Ο Holland είναι νηφάλιος από το 2022 και έχει την πλήρη υποστήριξη της Zendaya σε αυτό και σε όλες τις προσπάθειές του.

